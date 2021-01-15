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15.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Emine Erdoğan’dan paylaşım: Mutfak atıkları gübre olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından, “Dünya ortak evimiz” etiketiyle paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan’dan paylaşım: Mutfak atıkları gübre olsun

Emine Erdoğan, “Kompost nedir? Hangi atıklar kompost için uygundur? Kompost nasıl yapılır? Kompost gübre ile ne yapabilirsiniz? Kimler yapabilir?” başlıklarında bilgilendirmelerin yapıldığı bir videonun da yer aldığı paylaşımında, “Mutfak atıklarımız çöp değil, doğal gübre olsun. Çevre kirliliğini önleyelim” ifadelerini kullandı.


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