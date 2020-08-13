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13.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Erdoğan AA heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100. kuruluş yılı dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başkanlığındaki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Erdoğan AA heyetini kabul etti

Bir saat 15 dakika süren kabulde Anadolu Ajansı’nın kuruluşunun 100’üncü yılını kutlayan Erdoğan, küresel konulara dikkati çekerek medyanın doğruları aktarmadaki etkisine vurgu yaptı. Kazancı’ya kabulde, AA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhammet Salih Demirkan, Yönetim Kurulu üyeleri Ali Türker Pirtini, Bahadır Saraçgil, Şaban Kızıldağ, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da eşlik etti. Kabulde İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile İletişim Başkan Yardımcısı Mehmet Zahid Sobacı da hazır bulundu.

AA heyeti daha sonra Anıtkabir’i ziyaret etti. 

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