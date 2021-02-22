F-35’te öncelik ortak çalışma grubu

Diplomatik kaynaklar bu çerçevede Türkiye’nin çözüm planında ABD yönetimine daha önce iletilen ancak kabul edilmeyen ortak çalışma grubu önerisinin öncelikli olduğunu belirtiyor. “Girit modeli”nin ise çalışma grubunun kurulması sonrasında olası çözüm modellerinden biri olarak konuşulabileceği ifade ediliyor. Edinilen bilgiye göre, 15 Şubat’ta Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD’li mevkidaşı Antony Blinken arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde de gündeme gelen konuya ilişkin olarak Türkiye, “S-400’lerin Türkiye sınırı içinde bulunmaması” yönünde bir yaklaşım sergilenmemesi halinde, sorunu çözmeye hazır olunduğunu, aksi takdirde çözüm kapısının tamamen kapanacağını ABD yönetimine iletti. ABD tarafından şimdiye kadar çalışma grubu kurulmasına dair olumlu sinyal alınmamış olsa da, bu konuda Erdoğan-Biden arasında gerçekleşecek ilk telefon görüşmesine gözler çevrilmiş durumda.

Kaynaklar, şimdiye kadar Türkiye dışında F-35 programından çıkarılan başka bir ülke bulunmadığını ancak Türkiye’nin programa tekrar dahil edilmesinin önünde hukuki bir engel de olmadığını belirtiyor. Başından beri ortağı olduğu ve sorumluluklarını aksatmadığı F-35 programına Türkiye’nin dönmesi halinde bunun emsal teşkil edeceği kaydediliyor.