Fatih Portakal hakkında suç duyurusu: Cumhurbaşkanı’nın sözlerini manipülasyon için kullandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, Portakal’ın Twitter hesabı üzerinden paylaştığı ileti ile Recep Tayyip Erdoğan’a karşı hakaret suçunu işlediği ve bu nedenle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan ve resen belirlenecek diğer suçlar gereğince soruşturma yapılıp hakkında dava açılması istendi.

Dilekçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milli dayanışma kavramını vurguladığı kamuoyu duyurusunda kullandığı ifadelerin Portakal tarafından kasten çarpıtıldığı savunuldu. Portakal’ın, “Tekalif-i Milliye hatırlatılıp ‘zor günlerden geçiyoruz’ denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!” şeklinde paylaşımda bulunduğu belirtildi.

Portakal’ın bu ileti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını gerçek manasından uzaklaştırarak kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmayı amaçladığı, manipülasyon amacıyla kullandığı savunuldu. Bu ifadelerin Türk Ceza Kanunu ve BDDK mevzuatı kapsamında suç niteliğinde olduğu kaydedildi.