MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Fatih Portakal hakkında suç duyurusu: Cumhurbaşkanı’nın sözlerini manipülasyon için kullandı
ABONE OL
08.04.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Fatih Portakal hakkında suç duyurusu: Cumhurbaşkanı’nın sözlerini manipülasyon için kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla gazeteci Fatih Portakal hakkında, “sosyal medyada yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadeler paylaştığı gerekçesiyle” suç duyurusunda bulundu.

Fatih Portakal hakkında suç duyurusu: Cumhurbaşkanı’nın sözlerini manipülasyon için kullandı
ELİF ALTIN İstanbul

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, Portakal’ın Twitter hesabı üzerinden paylaştığı  ileti ile Recep Tayyip Erdoğan’a karşı hakaret suçunu işlediği ve bu nedenle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan ve resen belirlenecek diğer suçlar gereğince soruşturma yapılıp hakkında dava açılması istendi.

Dilekçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milli dayanışma kavramını vurguladığı kamuoyu duyurusunda kullandığı ifadelerin Portakal tarafından kasten çarpıtıldığı savunuldu. Portakal’ın, “Tekalif-i Milliye hatırlatılıp ‘zor günlerden geçiyoruz’ denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!” şeklinde paylaşımda bulunduğu belirtildi.

Portakal’ın bu ileti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını gerçek manasından uzaklaştırarak kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmayı amaçladığı, manipülasyon amacıyla kullandığı savunuldu. Bu ifadelerin Türk Ceza Kanunu ve BDDK mevzuatı kapsamında suç niteliğinde olduğu kaydedildi.

Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  kaza yerini izledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

O gün bugün | ‘Hadiselerin önü arkası alınamadı’

O gün bugün | ‘Hadiselerin önü arkası alınamadı’

Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Sıradaki Haber