01.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
‘Haddini bildirmek boynumuzun borcudur’
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Diyanet İşleri Başkanı’nın eşcinsellikle ilgili açıklamalarına destek verirken kullandığı “Müslüman mahallesinde salyangoz satmak” ifadesini eleştiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, Sivas katliamı öncesinde de bu ifadenin kullanıldığını hatırlatması MHP’den tepki gördü.
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Özel’e yönelik “Yalanların ve komplolarınla Genel Başkanına ve hizmet ettiğin odaklara yakışıyorsun. MHP’nin Genel Başkanı’na ‘katliama teşvik’ iftirası senin de, arkandakilerin de haddi değildir. Bu hadsizliği kim yaparsa haddini bildirmek boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.