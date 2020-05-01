MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Özel’e yönelik “Yalanların ve komplolarınla Genel Başkanına ve hizmet ettiğin odaklara yakışıyorsun. MHP’nin Genel Başkanı’na ‘katliama teşvik’ iftirası senin de, arkandakilerin de haddi değildir. Bu hadsizliği kim yaparsa haddini bildirmek boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.