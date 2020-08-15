İletişim Başkanı Altun'dan ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın aralık ayında kullandığı, bugünlerde medyaya yansıyan ifadelerinin, Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve müdahaleci yaklaşımların adeta bir yansıması olduğunu belirtti.

Bu ifadelerin demokrasiyle ve Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin doğasıyla örtüşmediğini vurgulayan Altun, "NATO müttefikimiz olan ABD'nin bir başkan adayının diplomaside de yeri olmayan bu yakışıksız ifadelerinin mevcut yönetimce de kabul edilemez görüldüğüne inanıyoruz. Türkiye, siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD siyasi kurumları ile Amerikan kamuoyunun, günlük siyasi kazanımlar için yapıldığı ayan beyan ortada olan bu sorumsuz açıklamalara prim vermeyerek gereken tepkiyi göstermesinin demokrasinin gereği olduğuna dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Tüm bunların yanında, ülkemizdeki muhalif siyasetin, kendisini küçük düşürücü ve milletimizin aklında soru işaretleri oluşturan bu ifadelere herhangi bir tepki göstermemiş olması üzücüdür ancak bizler için şaşırtıcı değildir. Türkiye, demokratik siyasi atmosferin bu tip sorumsuz beyanatlarla bozulmasına müsade etmeyecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelesine devam edecektir. Hiç kimse milli irademize ve demokrasimize saldıramaz, halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayamaz. Buna cüret edenler en son 15 Temmuz 2016 gecesi ağızlarının payını almışlardır. Dostça bir hatırlatma."