İnfaz düzenlemesinde son dakika gelişmesi

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Özkan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Öcelikle kalıcı düzenlemeler getiriyoruz. Ceza infazda belirlenen süreler yeniden belirlenmelidir. Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır. Kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir.

Toplumda büyük zarar oluşturan tefecilik suçunun da cezasını arttırmayı öngörüyoruz.

Çıkar amaçlı suç örgütü kuranlara cezalar artıyor.

Salgın hastalığı dikkate alarak açık cezaevine gelmiş hükümlüler ile ilgili Meclis'imizin alacağı kararla cezalarını konutta çekmesi alıyor.

Yaklaşık 90 bin kişi düzenlemeden yararlanacak.

Amaçlı suç örgütü kuranların cezalarının tavan ve tabanını 2 yıl artırıyoruz. Kadınlar, yaşlılar ve anneler lehine de düzenlemeler yaptık. 0-6 yaş altında çocuğu bulunan ve kendine bakamayacak hastalığı bulunanlar için konutta infazı getiriyoruz. Hakim teminatına bağlana iyi hal indirimi itiraz müessesine de açılıyor.

(Ne zaman görüşülecek?)

Perşembe günü Adalet Komisyonu toplanır. Gelecek hafta başında da bir aksilik olmazsa Genel Kurul'da görüşeceğiz. Diğer partilerin görüşlerini önemsiyoruz.

(Açık cezaevindeki izin durumu)

Kovid-19 kapsamında yapılan izin düzenlemesi var. Açık cezaevinde var olan izin müessesiin kapsamını genişletiyoruz. Açık cezaevinde kalanlar 2 ay izinli sayılacak. Kapalıda olup da açık cezaevine gelenler de bunlardan yararlanacak.