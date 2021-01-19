Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak’a sürpriz bir ziyarette bulunarak, terör örgütü PKK’nın Sincar ve Mahmur’daki varlığının sona erdirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. Ankara ile Bağdat arasındaki görüşme trafiği artarak devam ediyor. Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ve Irak Savunma Bakanı El Cuburi’nin geçen Aralık ayında Türkiye’ye yaptığı iki ziyaretin ardından, Akar ve Orgeneral Güler dün Bağdat’a resmi ziyarette bulundu. İkilinin Bağdat ziyaretinde ilk durağı Irak Savunma Bakanlığı oldu. Askeri törenin ardından Akar ile Irak Savunma Bakanı Cuma Anad Sadun El Cuburi önce baş başa görüştü ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmede, Orgeneral Güler de yer aldı. Irak’ın kuzeyindeki terör varlığının iki ülke için de önemli bir tehdit olduğunu vurgulayan Akar, “Terör örgütü PKK ile mücadelede iş birliği ve koordinasyon çok önemli rol oynamaktadır. Irak ile her türlü iş birliğine hazırız” diye konuştu. Akar, “Irak’ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, esenliğine ve refahına saygılıyız. Irak’ın siyasi birliği bizim için esastır. Bizim tek amacımız halkımızın güvenliği, sınırlarımızı korumak, sınırlarımız dahilinde barış ve refah içinde yaşamak, hak ve menfaatlerimizi savunmaktır. Hiçbir komşumuzun toprağında gözümüz yoktur” dedi. Akar, Başbakan Mustafa Kazımi ile bir araya geldi. MSB’den yapılan açıklamada, terörle mücadele konusunda iş birliği, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamada ise “İki taraf da, ortak sınır bölgelerindeki terör tehditlerini bertaraf etmeye anlaştı” vurgusu ön plana çıktı.

Kazımi ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı’na geçen Akar ve Güler, Cumhurbaşkanı Berham Salih tarafından kabul edildi. Akar ve Güler ardından, Irak İçişleri Bakanı Osman Ali Ferhud El Ganimi ile görüştü. Akar, “Siz ve personeliniz Irak’ın DEAŞ’tan temizlenmesinde büyük fedakarlık, kahramanlık gösterdiniz. Bundan sonra da Iraklı kardeşlerimizin sulha, sükuna kavuşmasına katkı sağlayacağınıza inanıyoruz” dedi.

Ortak operasyon masada

Türk heyet görüşmelerde, Bağdat yönetimi ile PKK’nın Sincar ve Mahmur’daki varlığını ve bölgedeki son durumu ele aldı. Akar’ın bu kapsamda Iraklı yetkililere, Sincar’da PKK’ya yönelik geniş kapsamlı bir operasyon yapılması gerektiği, olası operasyona Türkiye’nin de destek vereceğini ilettiği ifade ediliyor. Söz konusu operasyonun, IKBY’ye bağlı Peşmerge birlikleri ve Irak Merkez Yönetimi’nin askerlerince yapılabileceği, Türkiye’nin de istihbarat desteği vereceği konuşuluyor.