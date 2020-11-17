İYİ Parti'de sıcak gelişme! Özdağ birkaç adım sonrasını planlamış...

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayınlanan, "Ümit Özdağ bundan sonra ne yapacağını anlattı" başlıklı yazısında İYİ Parti'de yaşanan son gelişmeleri ve Ümit Özdağ'ın yol haritasını ele aldı. Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ümit Özdağ ile dün birkaç kez konuştuk.

Bu işin Ümit Özdağ’ın parti kurmasına gideceğini yazmıştım.

Sabah aradığında, “Parti kurmak için bir şartım var. Birlikte kurarsak kurarım” dedi. Güldük. Benim gazetecilik yapmaktan başka bir düşüncem olmadığını herkes bilir. O nedenle gülüştük. “Parti kurmak gibi bir niyetim yok” dedi.

“İhraç kararı çıkarsa ne yapacaksınız?” diye sordum. “Mahkemeye gideceğim” karşılığını verdi.

Bu kez, “Peki dönüş mümkün olmazsa yeni bir mücadele düşünüyor musunuz?” sorusunu yönelttim. “Yok” demedi. Kapıyı açık tuttu. “Bakalım. Her şeyin zamanı var” diye konuştu.

İHRAÇ KARARINDAN SONRA

İhraç kararı çıkınca sıcağı sıcağına tepkisini almak için Ümit Özdağ’ı aradım. “Hayırlı olsun” diye söze başladı. “Siyasette daha önce de ihraç deneyimi yaşadım. Demokratik siyasetin inşası için İYİ Parti’yi kurmuştuk ama görüyorum ki inşa edememişiz” dedi. “Peki bu sonuç size sürpriz oldu mu?” diye sordum. “Sürpriz olmadı” karşılığını verdi. “İnsan haklarına, hukuk devletine ve demokrasiye aykırı hareket etmekten dolayı ihraç etmişler. Karar tebliğ edilince, nerede insan haklarına, hukuk devletine ve demokrasiye aykırı hareket ettiğimi görüp ona göre itiraz edeceğim” diye konuştu.

Ümit Özdağ, MHP’den ihraç edildiğinde de dönüş davası açmıştı. Benzer süreci İYİ Parti de yaşayacak. Görünen o ki ihraç etse de İYİ Parti bir süre daha Ümit Özdağ’la uğraşmak zorunda kalacak.

Ümit Özdağ’a ihraç kararının alındığı sırada Adana milletvekili İsmail Koncuk istifa etti. Çünkü Ümit Özdağ yalnız değil. Anladığım kadarıyla Özdağ’ın heybesi boş değil. Birkaç adım sonrasını planlamış. Yeni sarsıcı iddialarla ortaya çıkmayı sürdürecek. İlerideki siyasi mücadelesi için şimdiden gerekçeler oluşturuyor. İYİ Parti’ye dönüş mücadelesi başlatırken, yeni parti kuracağım demez. Ancak beni MHP’den sonra İYİ Parti’den de ihraç ettiler diye millete gidilmez. MHP’den ihraç edildi, af çıktı, bu kez olağanüstü kongre süreci için hareket başlattı. İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer aldı. Oradan da ihraç edildi. Yarın milletin karşısına çıkınca söyleyecek bir şeylerinin olması lazım. “Her şeyin bir zamanı var” derken, bundan sonrasını adım adım planladığını gösteriyor.

Milliyetçiliğin yükseldiği bir dönemde Ümit Özdağ, MHP ve İYİ Parti’nin alanına yeni bir milliyetçi parti kurarak girer mi? Bence girer.

HDP İLE ORTAK ANAYASA ÇALIŞMASI YAPTILAR MI?

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, Ümit Özdağ’ın ortaya attığı dört partinin ortak anayasa çalışması yaptığı yönündeki hamleyi savuşturmakta başarılı olamadı. Olamazlar. Çünkü ortada yazılı bir belge var. Hem de HDP otursa, böyle bir metin hazırlasa, bu kadar mükemmel bir metin olmaz. Yani CHP’nin ulusalcıları ve İYİ Parti’nin milliyetçilerinin asla kabul etmeyeceği bir metin.

KILIÇDAROĞLU’NUN TEKZİBİ

Kılıçdaroğlu ve Akşener bu süreci iyi yönetemediler. Yalanladıkça aynı zamanda doğrulamış oldular.

16 Kasım 2020

Kılıçdaroğlu: “Böyle bir anayasa çalışması yok. Kamuoyunda tartışılıyor, ben de hayretle izliyorum”

21 Haziran 2018

Kılıçdaroğlu: “Biz daha önceden, yani seçimler daha gündemde yokken, millet ittifakını oluşturan partiler olarak bir araya geldik zaten. Bir anayasa değişikliği için neler yapabiliriz diye ilkeler belirlendi ve o komisyonun başkanlığı da sayın Kaboğlu yapıyordu. İbrahim Kaboğlu bir anayasa hukukçusu. Sayın Kaboğlu dört partinin anayasa değişikliğinde ilkeler üzerinde bir anlaşma metni hazırlandı.”

Yani Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu’nu tekzip ediyor.

KABOĞLU’NUN DOĞRULAMASI

Akşener, “Sayın Kaboğlu’nun ya da bir başkasının başkanlığında Saadet Partisi’nin, CHP’nin yaptığı bir anayasa çalışması yok” diyor. İbrahim Kaboğlu ise 2018 yılında böyle bir çalışmanın yapıldığını doğruluyor. CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’ni belirterek, “Bu partilerin daha çok uzman temsilcileri ile yapılan ortak parlamenter rejime yönelik bir yol haritası ortak ilkeler raporu diye çalışma yapıldı” diyor.

YANLIŞ OLAN NE?

Bu tartışma daha önce de yapıldı. O sırada İbrahim Kaboğlu’yla konuşmuştum. Parlamenter sistemi esas alan anayasa değişikliğinin ilkelerini belirlediklerini söylemişti.

Kılıçdaroğlu ve Akşener, “Anayasa çalışması yapılmadı” demek yerine, “Anayasa değişikliği için ilkeler belirlendi, yol haritası oluşturuldu ama anayasa metni hazırlanmadı” deseler daha inandırıcı olurlardı.