İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ: Bekliyordum

Özdağ'ın açıklamalarından satır başları:

Evet, bekliyordum. Çünkü sizin programınıza katıldıktan sonra Genel Başkan başta olmak üzere Genel Merkez yetkililerinden doğrusu çok ağır, hakaret içeren bir söylemle karşılaştım. Buna 'üzülmedim' desem yalan olur. Neticede aynı siyasal hareket içerisinde, daha sonra da aynı siyasi partide, partinin kuruşundan itibaren birlikte çalıştığımız arkadaşlar... İhraç edilmeyi bekliyordum. Davet edebilirlerdi, konuşabilirdik. Bunun yerine bana çok ağır ifadelerle saldırmaya başladılar.

Ben bugün iletmiş olduğum, savunma demiyorum, beyannamede de, şu konuda dikkatlerini çektim arkadaşların. Siyasal bir uyarıda bulundum. 17 senesini bilmediğiniz şüpheli bir ilişkiler ağı içinde olan bir kişiye kendinizi o kadar angaje ediyorsunuz ki sonunda beklemediğiniz bir şey çıktığında şaşıracaksınız. O kişiyi korumak adına dava arkadaşlarını psikiyatrik hasta olmakla suçladılar. Oysa bu konuda devlet güvenlik birimlerinin elinde çok ciddi çalışmalar var. Bu bir FETÖ'cü saldırı tarzıdır. Bu Fetullah Gülen'in FETÖ'yle mücadele edenlere karşı FETÖ örgütüne vermiş olduğu talimattır. Akıl sağlığı üzerinden saldırın.

FETÖ'nün yayın organlarında bana operasyon var.

"Size kim böyle Ümit Özdağ ile mücadele edin diyorsa, ona şüpheyle bakın. FETÖ yanınıza kadar sızıp kulağınıza fısıldıyor" diyorum. FETÖ'nün bütün yayın organlarında bana karşı operasyon var.

Buğra Kavuncu ile ilgili ilk uyarıyı yapan benim.

Özetle keşke bu noktaya gelmeseydi. Ben Buğra Kavuncu ile ilgili itirazlarını parti kurulmadan dile getirdim. Buğra'nın çocukluğunu gençliğini bilen tek kişi benim partide. İngilizce, Kazakça, Özbekçe ve Almanca biliyor. Normal şartlarda böyle bir adaya karşı çıkmazsınız ama ben bir tek sayın Akşener'e bu arkadaş FETÖ iltisaklıdır diye karşı çıktığım tek isim oldu. O da Buğra Kavuncu.

'DEVLET BÖYLE ÇALIŞMAZ'

Ahmet Hakan'ın "Meral Akşener 'Ben, MİT'e ve MSB'ye bunu sordum' diyor. Onlar da bana 'Yok böyle bir şey' dediler diyor. Böyle bir telefon görüşmesi yaparken, yanında bulunan parti yetkilileri varmış. Sizin söyleminizi ciddiye almış, devletin ilgili makamlarını aramış. "Siz bunu sürdürerek partiye zarar veriyorsunuz" diyorlar" şeklindeki sorusuna ise Ümit Özdağ şöyle yanıt verdi:

"Süreçte kimin ne söylediği ortaya çıkacak. Ben diyorum ki devlet böyle çalışmaz. Akşener'in de devletin nasıl çalıştığıyla ilgili bilgi sahibi olduğunu sanıyorum."

Kavuncu'yu savunmak adına beni ihraç ettiler.

Ortada yürüyen bir soruşturma var. Bu soruşturmanın sonunda ben buraya açık söyleyeyim siyasi mesele olarak görüyorum. Sizin programınızdan çıktıktan sonra da beni ilk arayan Tuğrul Türkeş oldu, teşekkür etti. Bu adımı atarken karşılaşabileceğim her şeyi biliyordum, daha fazlasını da göze aldım.

'TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞIYOR'

Türk milliyetçiliği İYİ Parti'den ihraç ediliyor. Bu sadece benimle ilgili değil. Türk milliyetçiliği kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bu ihraç kararında yine Genel Başkan'a yönelik eleştirilerim rol oynamış anlaşılan. Ve Koray Aydın'a yönelik eleştirilerim. Biz bu partiyi demokrasiyi gerçekleştirmek için kurduk. Eğer ben milletvekili olarak Genel Başkan'ı eleştiremeyeceksem, orada bir sorun var. Bu Türk milliyetçiliğine yönelik bir operasyon.

BUĞRA KAVUNCU GENEL BAŞKANLIĞA HAZIRLANIYOR

Buğra Kavuncu Genel Başkanlığı'na hazırlanıyor. Meral Akşener de bunu farkında, istiyor ve önünü açıyor. Fakat bu projenin ne kadar büyük olduğunu bildiğini sanmıyorum.