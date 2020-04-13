MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Kabine bugün yeni önlemleri ele alacak
ABONE OL
13.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Kabine bugün yeni önlemleri ele alacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün üçüncü kez telekonferans yöntemiyle toplanacak.

Kabine bugün yeni önlemleri ele alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler, önlemlerin yansıması ve uygulanması ile virüsün ekonomideki etkileri değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul’daki Tarabya Huber Köşkü’nden katılacak. Erdoğan, toplantının ardından kamuoyuna açıklamalarda bulunacak. Toplantının ana gündemini daha önce olduğu gibi yine Kovid-19 oluşturacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sunum yapacağı kabine toplantısında koronavirüsle mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin uygulamalara yansıması konuları değerlendirilecek. Sokağa çıkma yasağına ilişkin uygulama ve bu yasağın önümüzdeki günlerde yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağı konuları da toplantıda ele alınacak. Yasağın hafta sonları uygulanmaya devam etmesi bekleniyor. Toplantıda önümüzdeki süreçte planlanan tedbirler de değerlendirilecek.

Koronavirüsün ekonomiye olan etkisi, vatandaşlar için sağlanacak destek ve teşvikler de masaya yatırılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da askerlerin terhis ve celp dönemlerinin ertelenmesine ilişkin sunumu yapması ve bu hafta içi bu yönde bir kararın alınması bekleniyor. Erdoğan geçtiğimiz hafta bakanlara koronavirüs ile mücadele sonrası atılacak adımların ve stratejilerin geliştirilmesi talimatı vermişti.                                   

31 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdiİçişleri Bakanlığınca yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

IPSOS Milliyet okurları için derledi | Araya mesafe koy

IPSOS Milliyet okurları için derledi | Araya mesafe koy

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

Acil olmayan ameliyatlar ertelenecek

Acil olmayan ameliyatlar ertelenecek

Sıradaki Haber