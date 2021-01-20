Kamp Armen yeniden yetimhane olacak

Silahlı saldırı sonucu 14 yıl önce hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in büyüdüğü Kamp Armen olarak bilinen Tuzla Ermeni Yetimhanesi, İBB Meclisi Ocak ayı oturumunda yeniden gündeme geldi. İBB Meclisi, 2017 yılının Aralık ayında parseldeki “idari tesis” şerhini kaldırarak “sosyal kültürel tesis alanı” ilan etti.



Kampın yeniden inşası için adım atılmış olurken İBB Meclisi’nin 14 Ocak 2021 tarihli oturumunda da 4 bin 715 metrekarelik parselin imar planı tekrar değiştirildi. Oy birliği ile parselin “sosyal kültürel tesis” olan fonksiyonu “özel sosyal kültürel tesis” oldu. Değişiklik ile kamu kullanımının dışına çıkarılmış olan parselde, vakfın hayata geçirmek istediği projenin önü tamamen açılmış oldu. Parsele vakıf tarafından halk eğitim merkezi, sosyal yardım birimleri, yurt, huzurevi, güçsüzler evi gibi tesisler yapılabilecek.



‘Anısına saygıyla’



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Anısına saygıyla... Gazeteci Hrant Dink’in büyüdüğü Tuzla Ermeni Yetimhanesi’nin alanıyla ilgili plan değişikliği İBB Meclisimizden oy birliğiyle geçti. Böylece, kurulacak Kamp Armen Gençlik Merkezi’nin önünde herhangi bir engel kalmadı. Vefat yıldönümünde rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.



İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da, “AK Parti Hükümeti döneminde azınlık vakıflarıyla ilgili mülklerin iadesi yapıldı. Bu iadesi yapılan mülkler çerçevesinde orada plan tadilatı talebi oldu. Bu plan tadilatını onayladık. Ermeni cemaatine hayırlı olsun” dedi.