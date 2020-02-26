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26.02.2020 - 17:33 | | AA

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "iletişim seferberliği" çağrısı çerçevesinde, İletişim Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un başkanlık ettiği toplantı, bütün  bakanlıklar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla Cumhurbaşkanlığı  Külliyesi'nde yapıldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Altun, toplantının  açılışında yaptığı konuşmada, kamu diplomasisinin, stratejik iletişim  politikalarının en önemli sac ayaklarından biri olduğunu belirterek, "Elbette  stratejik iletişimimiz de kamu diplomasimiz de her şeyden önce milli güvenlik  önceliklerimizden, devletimizi ve milletimizi ayakta tutan kuruluş  değerlerimizden, toplumsal refah

İletişimin uluslararası ilişkilerde hiç olmadığı kadar önemli bir  unsur haline geldiğine işaret eden Altun, uluslararası medyanın dış politika  yapım süreçlerinin giderek merkezine yerleşmeye başladığını, medyatik gerçekliğin  hakiki gerçekliğin önüne geçtiğini söyledi.

MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR"

Zaman zaman Türkiye'yi de etkileyen enformasyon savaşlarının artık  uluslararası siyasetin inkar edilemez bir parçası olduğunu dile getiren Altun,  şöyle devam etti:

"Artık sadece kamu diplomasisinden, stratejik iletişim araçlarının  uluslararası ilişkilere ve diplomasiyle etkisinden değil, diplomasinin ve  uluslararası ilişkilerin yeni iletişim teknolojileri, medya kampanyaları ve  hileleri üzerinden boyut değiştirmesinden bahsediyoruz. Uluslararası ilişkiler,  artık devletler arası münasebetlerin ötesine geçmiş, iş dünyasının, sivil toplum  kuruluşlarının, sanatçıların, medyanın, aktivistlerin ve diğer unsurların dahil  olduğu karmaşık bir ilişkiler manzumesi haline gelmiştir. Türkiye gibi dünyaya  siyasi, ekonomik ve kültürel entegrasyonunu tamamlamış ülkeler açısından bu yeni  koşullara ayak uydurmamak açık ve net bir şekilde ifade etmek gerekirse bir milli  güvenlik meselesidir."

Türkiye'nin kamu diplomasisi alanında gerçekleştirdiği çalışmaların  bir geçmişi bulunduğunu anlatan Altun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne  geçişle birlikte kamu diplomasisi faaliyetlerinin koordinasyonunda İletişim  Başkanlığının yetkilendirildiğini aktardı.

Altun, ulusal, bölgesel ve küresel gelişmeler dikkate alındığında  uluslararası kamuoyu ve karar alıcılara dönük çalışmaların iş birliği ve  koordinasyon içinde yürütülmesinin daha kritik bir hal aldığını, bu hususun  devletin söylem birliğinin tesis edilmesi ve kaynakların verimli kullanılması  noktasında önemli olduğunu dile getirdi.

"Türkiye'nin karşı karşıya olduğu meydan okumaları ve fırsatları göz  önünde bulundurarak imkan ve kabiliyetlerimizi en üst düzeye çıkararak milli  menfaatlerimiz doğrultusunda belirlediğimiz hedefler için el birliğiyle  çalışacağız." diyen Altun, "Bu görevi ifa ederken en büyük gücümüz, Sayın  Cumhurbaşkanımızın değerli destekleri ve milletimizin irfanı olacaktır."  ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Genç ve dinamik nüfusu, kültürel zenginlikleri, insani yardımlar  alanında lider konumu, dış politikadaki ilkesel tutumu, sınırları içerisinde  demokrasiyi hakim kılma kararlılığı, dünyanın kritik bölgeleriyle kurduğu güçlü  ilişkiler, bölgesel güç kapasitesi ve küresel meselelerde aktör olma kararlılığı,  Türkiye'nin kamu diplomasisi oyununa önde başlamasını sağlamaktadır. Bu itibarla  kısa vadede kriz yönetiminde mükemmeliyeti, orta vadede pozitif iletişim  kampanyaları sayesinde imaj yönetiminde mükemmeliyeti, uzun vadede ise stratejik  ortaklıklara yapacağımız yatırımlarla ilişki yönetiminde mükemmeliyeti  hedefliyoruz. Çetin bir coğrafyada, zor bir dönemde ülkemizin her alanda  ilerleyişine katkı sunmak için Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulumuzun tarihi  bir sorumluluğu ve misyonu bulunuyor. Kurulumuzun kamu diplomasisi alanında  devletimizin ortak aklı haline gelmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine  getireceğiz. Tüm paydaşlarımızın da kurul çalışmalarına aktif katılım sağlayarak,  iş birliği ve dayanışma şuuru içerisinde, takım ruhuyla hareket ederek tüm  çalışmalarımızda ortak paydamızın Türkiye markası olduğunun farkında olarak katkı  sunacaklarına güvenimiz tamdır."

Güçlü Türkiye'nin, güçlü liderliğin yanı sıra güçlü iletişim ile  mümkün olabileceğini unutmadan, krizleri fırsata çevirerek, Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın çizdiği hedeflere yürüyeceklerine canı gönülden inandığını belirten  Altun, "Güçlü Türkiye için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde proaktif kamu  diplomasisi çalışmalarıyla hep birlikte milletimizin sesini dünyaya daha etkin  şekilde duyuracağız." dedi.

Altun, Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulunun yılda 2 kez  toplanmasını planladıklarını sözlerine ekledi.

KAMU DİPLOMASİSİ FAALİYETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ MASAYA YATIRILDI

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na, bütün bakanlıklar,  Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklar, ofisler ve politika kurullarının yanı sıra  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Anadolu Ajansı, Bilgi Teknolojileri ve  İletişim Kurumu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türk  İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Türk Kızılay, Türkiye Bilimsel ve  Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Maarif Vakfı,  TRT, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile  Yükseköğretim Kurulundan üst düzey yöneticiler katıldı.

İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in Kamu  Diplomasisi Koordinasyon Planı'na ilişkin bir sunum yaptığı toplantıda,  katılımcılar kurulun çalışma mekanizması ve kamu diplomasisi faaliyetlerinin  güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulundu.

 

 

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