Katar ile 10 kritik anlaşma imzalandı

Katar Emiri Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı için dün Ankara’ya geldi. Erdoğan ve Al Sani’nin baş başa ve heyetler arası yaptıkları görüşmelerin ardından iki ülke arasında 10 kritik anlaşma imzalandı. Bu kapsamda; “İstinye Park Hisselerinin Devrine Dair Anlaşma”, “İstanbul Haliç Altın Boynuz Projesi’ne Yapılacak Potansiyel Ortak Yatırıma İlişkin Mutabakat Zaptı”, “İstanbul Menkul Kıymetler Borsasından Hisse Senedi Alımına Dair Mutabakat”, “Global Liman İşletmeleri ve QTerminals W.L.L Arasında Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ’nin Hisse Devrine ve Satın Alımına Dair Anlaşma”, “Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Katar Devleti Serbest Bölgeler İdaresi Arasında Serbest Bölgeler Alanında Ortak Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Mutabakat Zaptı”, “Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Katar Devleti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu Kurulmasına Dair Ortak Deklarasyon”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı”, “Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Katar Devleti Maliye Bakanlığı Arasında Geliştirilmiş Ekonomik ve Mali İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Aile, Kadın ve Sosyal Hizmetler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” ve “Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Katar Devleti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü Arasında Diplomat Değişimine İlişkin Niyet Beyanı” imza altına alındı. Törene, bakanlar Hulusi Akar, Lütfi Elvan, Ruhsar Pekcan, Adil Karaismailoğlu, Bekir Pakdemirli, Zehra Zümrüt Selçuk, İletişim Başkanı Fahrettin Altun,



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez ile Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrımenkul İnşaat Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince de katıldı.



‘Dayanışmamız her alanda güçlenecek’



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani’nin ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz” ifadesini kullandı. Al Sani de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da Katar-Türkiye ortaklığı konusunda başarılı bir görüşme turu gerçekleştirdim” ifadesini kullandı.