'Kıbrıs Türklerini yalnız bırakmayız'

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında KKTC Sayıştay Başkanlığı’nda imzalanan muhtelif anlaşmalarla ilgili törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Biz, Kıbrıs Türkü’nü haklı davasında bir gün bile yalnız bırakmayacağız. Her şartta yanınızdayız. Çözümden, kardeşlikten, iş birliğinden yanayız” dedi.

KKTC’de tarihi bir güne daha tanıklık ettiklerini belirten Oktay, “Hemen hemen her alanda çok detaylı değerlendirmeler yaptık. Gündemimizde 2021 Yılı İktisadi-Mali İşbirliği Anlaşması, Kovid-19’la mücadele, altyapı yatırımları, KKTC ekonomisinin canlandırılmasıyla ilgili hususlar vardı” dedi.

‘Sorun çözme makamı’

KKTC’de yeni dönemde, Kıbrıs Türkü’nün refah seviyesini yükseltebilmek için neler yapılacağına odaklanma vaktinin geldiğini vurgulayan Oktay, “Siyaset sorun çözme makamıdır” dedi. Oktay, “2020’de toplam 3,6 milyar lira KKTC’ye aktarmış bulunuyoruz. 2020’de rekor sürede tamamlayıp hizmete açtığımız Lefkoşa 100 yataklı pandemi hastanesi, Kovid-19 destek paketleri, altyapı ve reel sektör yatırımları güçlü iş birliğimizin somut bazı çıktılarıdır” ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadelede KKTC’ye Türkiye’den 15,5 milyon değerinde sağlık malzemesi ve gıda yardımı sağlandığını, gönderilen 40 bin doz Kovid-19 aşısına ek olarak 40 bin doz daha gönderileceğini dile getiren Oktay şunları söyledi: “Aşı veya Kovid-19’la mücadele konusunda KKTC’deki hiçbir vatandaşımızın endişe etmesine gerek yoktur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız için ne yapıyorsak aynı hassasiyeti KKTC vatandaşları için de göstermekteyiz. KKTC’deki tüm vatandaşlar aşılanana kadar aşı göndermeye devam edeceğiz.”

‘2,5 milyar kaynak’

2021 yılı protokolü kapsamında 2,5 milyar lira kaynak ayırmayı öngördüklerini ifade eden Oktay, KKTC’nin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla Karayolu Master Planını 2021-2030 yılları için revize ettikleri bilgisini verdi. KKTC’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin dünya çapında tanıtılması ve turist potansiyelinin artırılması için tanıtım faaliyetlerini destekleme kararı aldıklarına dikkati çeken Oktay, KKTC markasının güçlendirilmesi ve tanıtımı artık ülkemizin Kültür ve Turizm Bakanlığı tanıtım ajandası dahilinde olacağını belirtti.

Saner: Miçotakis’i kınıyorum

KKTC Başbakanı Ersan Saner konuşmasında, Kıbrıs meselesinin yaklaşık 53 yıldır Birleşmiş Milletler’in (BM) önünde duran “en eski konulardan biri” olduğuna dikkati çekerek, “Kıbrıs konusunda adada Kıbrıslı Türklerle hiçbir şeyi paylaşmak isteme arzusu içinde olmayan Kıbrıslı Rumların uzlaşmaz tutumu sayesinde maalesef bugüne kadar herhangi bir anlaşmaya varılamamıştır” ifadesini kullandı. Saner, Kıbrıs’ta federasyon tezine bağlı bir çözümün gerçekleşemeyeceği herkes tarafından bilinmiş olunmasına rağmen dünyanın bu konuda ısrar etmesinin hiçbir ifade etmediği dile getirdi.

Altyapı yatırımları

Kıbrıs Türk halkının ancak “iki egemen devlet ve iki eşit halk olarak bu adada var olacağını” teyit ettiklerini vurgulayan Ersan Saner, “Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis’in yapmış olduğu açıklamaları özellikle kınamak istiyorum. Çünkü eğer Kıbrıs’ta bir istila sorunu varsa, bu 1963 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek taraflı olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından istila edildiği gerçeğinden kaynaklanmaktadır” diye konuştu.

Türkiye ile Maraş konusu gibi ezber bozan politikaları uygulamayı sürdürmeleri gerektiğinin altını çizen Saner, “En kısa zamanda Maraş bölgesiyle ilgili altyapı yatırımları da dahil birtakım daha kararlı adımları atılacağına dikkati çekti.