Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘tasfiye’ yanıtı: CHP’yi tanımıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “CHP’yi tasfiye etme” isteğini dile getirdiğini ifade ederek, “Kendi tasfiyesini hazırlıyor aslında. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. CHP’yi tanımıyor” dedi.



Kılıçdaroğlu, bazı internet sitelerinin temsilcilerine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “CHP’yi tasfiye etmek istediğini” söylediğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Önümüzdeki süreçte Erdoğan ve onun yapılandırdığı bütün kurumlar, CHP’ye yönelik bir kampanya açacaklardır. Bundan hiçbir endişem yok. Oda TV ile ilgili, ‘hesabını verecekler’ dedi. Oda TV kapatıldı, yazarları içeride. ‘Medya virüsüne izin vermeyeceğiz’ dedi.



Bu açıklamadan sonra RTÜK tarafından belli televizyon kanallarına verilen cezaların maddeleri, ileride kapatılmalarına yol açacak şekilde değişti. Şimdi CHP için aynı şeyi söylüyor. CHP’yi tasfiye edecekmiş. Kendi tasfiyesini hazırlıyor aslında, bunu söyleyerek. Siz kalkacaksınız, muhalefet partisini, üstelik hep doğruları söylemesini içinize sindiremediğiniz için, ‘onu tasfiye edeceğim’ diyeceksiniz. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. CHP’yi tanımıyor.”

Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin eleştirileri konusunda ise, “Normaldir. Çünkü Bahçeli AK Parti’nin tabanına oynuyor. Bunu bilmemek ve görmemek için kör olmak lazım” ifadelerini kullandı.



‘Farklıya tahammülsüz’



Kılıçdaroğlu, AK Parti’nin meslek örgütlerinin seçim sistemlerine ilişkin düzenleme hazırlığı konusunda ise, şu değerlendirmeyi yaptı: “Erdoğan’ın temel özelliği farklı düşüncelere tahammül edememesidir. Çünkü kendisini kibre kaptıranlar, her söylediklerinin doğru olduğuna inananlar, farklı görüşleri dinlemeye tahammül edemezler. Erdoğan’ın geldiği nokta bu. Dolayısıyla farklı görüşler geldiği zaman o farklı görüşlerin doğrudan doğruya kendisini hedef aldığını düşünüyor. Oysa farklı görüşler dünyanın bütün demokrasilerinde zenginlik olarak görülür. Kabul edersiniz veya etmezsiniz, düşünce, düşünceyi ifade özgürlüğü var ama siz düşüncelerinizi dahi ifade edemiyorsunuz. Ederseniz suçlanıyorsunuz.”



‘Üç Fidan’ı andı



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı Ankara Karşıyaka Mezarlığı’ndaki kabirleri başında andı. Mezarların başında saygı duruşunda bulunup dua eden Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç eşlik etti. Gezmiş, İnan ve Aslan için İstanbul Dolmabahçe’de de anma töreni düzenlendi. Anmaya CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katıldı.



Kongre takvimi



Kılıçdaroğlu, koronavirüs nedeniyle ertelenen CHP kurultayı konusunda ise, “Bilim Kurulu’nun aldığı kararlarda toplantılara izin verilirse biz de kurultaya bir takvim koyar ona göre toplarız. Umarım sorun çıkmaz, sonbaharda yaparız o zaman” dedi.





Döngeloğlu ailesine taziye



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu’nun ailesine taziyelerini iletti. CHP’den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren ilahiyatçı-yazar Döngeloğlu’nun ailesini telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, görüşmede, Döngeloğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

