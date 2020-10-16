KKTC seçiminde saflar netleşiyor

İkinci tur öncesi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, “Seçimlerin tamamlanmasının sonrasında garantör devletler ve tarafların katılımıyla siyasi süreci yeniden başlatmayı planladığı” yönündeki açıklaması federasyondan yana olan Akıncı’ya açık destek olarak yorumlandı.

Bu durum her iki aday arasındaki en belirgin ayrışma konusu olan, “Kıbrıs sorununun çözümü için belirlenecek yaklaşım” açısından önem taşıyor. Çünkü ilk turda yüzde 32.3 oy alan Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Tatar, Türkiye ile birlikte sahada daha aktif olmayı ve artık federasyonun bir çözüm olamayacağını savunuyor. Yüzde 29.8 oy alan bağımsız aday Akıncı’nın ise Türkiye ile mesafeli ilişkisi var. Federasyonu savunan Akıncı, Kıbrıs sorununun çözümünün bölge için daha büyük öncelik taşıdığı görüşünü savunuyor.

Seçimin ikinci turu için, finale kalma şansını yitiren siyasi partilerden, her iki adaya yönlendirilen destekte de “federasyon veya iki devletli çözüm” tercihleri etkili oldu.

Destekler açıklandı

İlk turda aldığı yüzde 21.7’lik oyla üçüncü sırada yer alan Tufan Erhürman’ın partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), bağımsız aday Akıncı’yı destekleme kararı aldı. Yüzde 5.7 oy alan Kudret Özersay’ın partisi Halkın Partisi (HP) seçmenini yönlendirmeme kararı aldığını duyurdu. Yüzde 5.4 oy alan Erhan Arıklı’nın Yeniden Doğuş Partisi (YDP) de UBP’nin adayı Tatar’ı destekleyeceğini açıkladı. Bağımsız olarak girdiği seçimde yüzde 4.2 oy alan Serdar Denktaş “Kimsenin iradesine yön verme gibi bir uğraş içerisinde olmayacağım” dedi. Denktaş’ın seçimden sonra bağlarını kopardığı Demokrat Parti (DP) ise Tatar’ı destekleyeceğini açıkladı. Serdar Denktaş’ın oğlu Rauf Denktaş’tan ise Tatar’a destek açıklaması geldi. Serdar Denktaş, “Babayı oğula, oğlu babaya karşı karşıya getiren bir dönem daha vardı. Kararına saygı duymak babamdan öğrendiğim görevimdir” yorumunda bulundu.