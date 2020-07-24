Komuta kademesi aynen korundu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) general, amiral ve albayların terfi ve atamalarının karara bağlandığı Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı. Şûra’da, TSK komuta kademesinin mevcut yapısı korundu. Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe terfi ettirildi. .

YAŞ’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından yeni üye yapısı ile üçüncü toplantısı, dün gerçekleştirildi. Her yıl ağustos başında toplanan YAŞ, 31 Temmuz’da başlayacak Kurban Bayramı nedeniyle bu yıl öne çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YAŞ öncesinde YAŞ üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan başkanlığında toplanan Şura’da; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu. Toplantı, 45 dakika saat sürdü.

Bir günde tamamlandı

Eski sistemde iki-üç gün süren YAŞ toplantısı geçen sene olduğu gibi bu yıl da bir günde tamamlandı. Şura hazırlık çalışmaları bir süredir Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Karargahı’nda sürüyordu. Şura öncesi, Beştepe’ye çıkan Akar’ın, Erdoğan ile bir araya geldiği ve YAŞ listesi ile ilgili görüştüğü öğrenildi. Ve dün yapılan Şura’da terfi, temdit ve emekliliğe sevk işlemleri karara bağlandı.

Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe giren kararlar, İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu. Buna göre; kararlar TSK’daki gelenek çerçevesinde 30 Ağustos itibariyle yürürlüğe girecek. Şura’da alınan kararla, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general/amiralliğe yükseltildi. 35 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı. 30 general ve amiral kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Zeytin Dalı Harekâtını sevk-idare ederken 2. Ordu Komutanlığı’ndan Genelkurmay Karargahı’na çekilen Orgeneral İsmail Metin Temel emekli edildi. 15 Temmuz’da darbeci general Semih Terzi’nin vurulması emrini veren 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı da kadrosuzluktan emekli edilen isimler arasında yer aldı. TSK’da 226 olan general/amiral sayısı 247’ye yükseltildi.

Göreve devam

Şura’da TSK komuta kademesinde bir sürpriz yaşanmadı. Yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, görevini bir yıl daha sürdürecek. Geçen seneki Şura’da iki yıllık görev süreleri biten ancak görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve görev süresini bu sene dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın görev süreleri bir yıl daha uzatıldı. Şura’da da 9 isim orgeneral ve oramirallik terfisi için sıradaydı. Ancak sadece Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri’nden Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu da oramiralliğe yükseltildi.

EMEKLİYE SEVK EDİLENLER

- Normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenler:

KARA KUVVETLERİ: Korgeneral Zekai Aksakallı, Tuğgeneraller; Mehmet Hakan Akyol, Salim Afgün, Ahmet Ömercikli, Ercan İlhan, Aykut Tonbul, Mehmet Özaydın, Şahin Kılınçaslan, Mehmet Salih Akay.

DENİZ KUVVETLERİ: Tuğamiraller; Aydın Eken, Levent Kerim Uça

HAVA KUVVETLERİ: Tuğgeneraller; İbrahim Dülger, Ercan Teke, Hasan Basri Meşe, Alper Ketencioğlu, Ümit Yıldız.

- Normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenler:

KARA KUVVETLERİ: Orgeneral İsmail Metin Temel. Tuğgeneraller; Altan Er, İsmail Şanlı, Mahmut Altun, Mehmet Kip, Aydoğan Budakçı, Hakan Yiğittürk, Ersin Altay, Zafer Yaşar Celep, Nurettin Kutluyuva, İsmail Amanvermez.

DENİZ KUVVETLERİ: Tuğamiraller İlker Özkan ve Hakan Ercan

HAVA KUVVETLERİ: Tümgeneral Reha Ufuk Er

TERFİ EDEN ALBAYLAR

Tuğgeneral/tuğamiralliğe terfi eden 51 albay:

KARA KUVVETLERİ: Subutay Adaş, Ertan İnaltekin, Zafer Uğur, Murat Ataç, Serdar Atasoy, Sabahattin Kalkan, Hüseyin Aziz Çetinkaya, Ahmet Atilla Dündar, Mehmet Ateş, Orhan Akyurt, Rıfat Dönel, Hakan Tutucu, Osman Ziya Elgün, Mustafa Er, Nurettin Hakan Büyükçulha, Mehmet Cihanoğlu, Hasan Paçalı, Ümit Durmaz, Mehmet Doğan, Gürcan Sezengöz, Emin Mehmet Terzioğlu, Kemal Balta, Serdar Gümüşhan, Murat Yalbır, Abdullah Katırcı, Erhan Karan, İsmail Yayan, Mehmet Can Tepedelen, Hasan Basri Erkuzu, İlhan İstanbullu, Abdulkadir Fehmi Bilgin, Kadir Eğriboyun.

DENİZ KUVVETLERİ: Ramazan Özoğul, İsmail Güldoğan, Nejat İnanır, Hüseyin Tığlı, Burak Akçay, İbrahim Kurtuluş Sevinç, Murat Fırat, Nilüfen Çotuk, Mustafa Saygılı.

HAVA KUVVETLERİ: Hakan Çanlı, Doğan Eroğlu, Mustafa Tarkan Gümüş, Doğan Mart, Hayrettin Koca, Mete Kuş, Serhat Mehmet Orus, Haldun Taşan, Ercan Erzincan, İbrahim Galip.

GÖREV SÜRESİ BİR YIL UZATILANLAR

Görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller:

KARA KUVVETLERİ: Korgeneraller; Şeref Öngay, Osman Erbaş, Yavuz Türkgenci, Ali Sivri, Selçuk Bayraktaroğlu. Tümgeneraller Erhan Uzun, Yılmaz Yıldırım. Tuğgeneraller Göksel Sevindik, Fedai Ünsal, İsmail Hakkı Köseali, Burhan Aktaş, Faruk Yıldırım, Ali Ekiyor, Barbaros Kasar, Oğuz Tozak, Hurşit Ağırcan, Özgür Nuhut, Sadettin Alp Ergin, Ahmet Kasa, Mücahit Zorlutuna.

DENİZ KUVVETLERİ: Tuğamiraller; Yalçın Payal, Bülent Turan, Mehmet Baybars Küçükatay, Gürsel Çaypınar, Önder Gürbüz.

HAVA KUVVETLERİ: Korgeneraller; Ziya Cemal Kadıoğlu, İsmail Güneykaya. Tümgeneral Göksel Kahya, Tuğgeneraller Kemal Turan, Bülent Tatkan, Kadircan Kottaş, Yusuf Erge, Refik Ölmez, Murat Pekşen, Ersin Köse.

Astsubaylara 60 yaş izni

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanuna göre, astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin mesleki tecrübelerinden daha uzun süreli istifade edebilmek için 55 olan rütbe yaş haddi, hizmetine ihtiyaç duyulan ve istekli olan personel için ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın teklifi üzerine veya ilgisine göre resen Milli Savunma Bakanı ya da İçişleri Bakanı tarafından 60 yaşına kadar uzatılabilecek.-ANKARA Milliyet

Erdoğan imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şûra toplantısının ardından alınan kararları imzaladı. Erdoğan Dijital Medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararları imzaladığı ana ilişkin fotoğraf paylaşıldı.