MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Kurtulmuş'tan Ermenistan'ın saldırısına tepki
ABONE OL
27.09.2020 - 12:34 | | AA

Kurtulmuş'tan Ermenistan'ın saldırısına tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'daki sivillere düzenlediği saldırının bölge barışına karşı büyük bir provokasyon olduğunu belirterek, "Türkiye olarak her zaman, her şart altında Azerbaycan'ın yanındayız." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş'tan Ermenistan'ın saldırısına tepki

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetle kınadı.

Saldırı sonucu şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Azerbaycan halkına başsağlığı dileyen Kurtulmuş, "Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik düzenlediği bu alçak saldırı bölge barışına karşı gerçekleştirilen büyük bir provokasyondur. Türkiye olarak her zaman, her şart altında Azerbaycan'ın yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Azerbaycan'a saldırıya Türkiye'den peş peşe tepkiler
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı! Sivil can kayıpları var
İETT şoförleri: Lütfen bize yardımcı olun!Toplu taşıma araçlarında şoförler ile kurallara uymayan yolcular arasında yaşanan maske takma , sosyal mesafe tartışmaları bitmek bilmiyor
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otoyol kenarında oturup, havaya ateş açan sürücü yakalandı

Otoyol kenarında oturup, havaya ateş açan sürücü yakalandı

Yargıtay noktayı koydu! Ceza iptal edildi

Yargıtay noktayı koydu! Ceza iptal edildi

Cephe hattında çatışmalar başladı

Cephe hattında çatışmalar başladı

Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki klinik seyri stabil devam ediyor

Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki klinik seyri stabil devam ediyor

Sıradaki Haber