Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ve Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe, Mesut Yılmaz’ın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Mesut Yılmaz’ın, Prof. Dr. Uğur Türe ve ekibi tarafından açıklamada, “Mesut Yılmaz, 5 Mayıs’ta Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nde başarılı bir beyin ameliyatı geçirmiştir. Şu an itibarıyla tedavisine serviste devam edilmekte ve sağlık durumu hızla iyileşmektedir” bilgisine yer verildi.



Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu da Berna Yılmaz’ı arayarak aileye geçmiş olsun temennisini iletti.