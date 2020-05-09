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09.05.2020 - 07:00 | | İSTANBUL AA, ANKARA Milliyet

Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın beyin ameliyatı geçirdiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ve Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe, Mesut Yılmaz’ın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Mesut Yılmaz’ın, Prof. Dr. Uğur Türe ve ekibi tarafından açıklamada, “Mesut Yılmaz, 5 Mayıs’ta Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nde başarılı bir beyin ameliyatı geçirmiştir. Şu an itibarıyla tedavisine serviste devam edilmekte ve sağlık durumu hızla iyileşmektedir” bilgisine yer verildi.

Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu da Berna Yılmaz’ı arayarak aileye geçmiş olsun temennisini iletti. 

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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