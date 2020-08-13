MHP liderinden Yunanistan’a mesaj: Türk milletinin şakası yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Nasıl ki 780 bin km2’lik kara parçamızın tek bir taşından taviz vermiyorsak 460 bin km2’lik mavi vatanımızın da tek bir damlasından vazgeçmemiz söz konusu olmayacaktır” dedi ve Yunanistan’ı Türkiye’ye karşı düşmanca tutum sergilemekten vazgeçmeye çağırdı.



Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, özetle şunları kaydetti:



BEYRUT PATLAMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ: Doğu Akdeniz’de yükselen gerilimlerin gündemin başköşesine yerleştiği bir dönemde Beyrut patlaması oldukça düşündürücü ve dikkat çekicidir. Türkiye’yi Libya’dan, Suriye’den, hatta Doğu Akdeniz’den tecrit etmek için kuyruğa giren müstevli şarlatanlığın Beyrut-Ankara bağlantısını koparmak, ülkemizi içine hapsetmek amacıyla şiddet dolu bir eylem içinde olduğu vehim değil vaki bir gerçektir. Bu bayatlamış kanlı oyunu merkezinde bozmak hedefiyle Lübnan’a giden Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile Dışişleri Bakanımız zamanlama itibariyle çok doğru bir hamle yapmıştır.



AHLAKSIZ TERTİP: Bir yanda Türkiye’yle Almanya’da müzakere masasına oturan Yunanistan’ın diğer yanda arasında deniz sınırı olmayan Mısır’la yok hükmünde bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir. Yunanistan düşmanca tutum sergilemektedir. Ancak Türk milletinin düşmana ne yaptığı da bilinmektedir. Türk milletinin şakası yoktur. Ayağımızın altında dolaşanın akıbeti ezilmektir. Türkiye’yi Akdeniz’den çıkarmaya hiçbir ülkenin gücü yetmeyecektir. Nasıl ki 780 bin km2’lik kara parçamızın tek bir taşından taviz vermiyorsak 460 bin km2’lik mavi vatanımızın da tek bir damlasından vazgeçmemiz söz konusu olmayacaktır. Oruç Reis ilhamını tarihten alarak, ecdadımızın rotasından yüze yüze hakkımızı ve hukukumuzu sonuna kadar müdafaa edecektir... Türk milletinin karşısına çıkmaya cesaret edenlerin bilmesi gereken altın kural şudur: Alemde şer bitmezse, Oğuz neslinde de er tükenmez.



KAĞITTAN KAPLANLIK YAPMA: Türkiye ile Yunanistan arasındaki ihtilaflar siyaset ve diplomasinin imkanlarıyla masaya yatırılmalıdır. Yunanistan hiç kimseye güvenip de kağıttan kaplanlık yapmamalıdır. Türkiye’nin kıta sahanlığına sırt dönmesi, mavi vatanından ödün vermesi akla ziyan bir beklentidir.



DAVUTOĞLU VE BABACAN ELEŞTİRİSİ: Serok Ahmet’in Diyarbakır’da PKK üslubuyla konuşması, anadilde eğitimden bahsetmesi emperyalist tutsaklığın ulaştığı hazin düzeyi göstermesi bakımından skandal bir örnektir. Ali Babacan’ın ekonomide felaket tellallığı yapması küresel tefecilerin, IMF’ci bir kafanın, teslimiyetçi bir zihniyetin sipariş eleştirileridir. Serok’un sözde Kürt sorununa vurgu yapması, CHP’nin bölücü bir kisveye bürünüp sözde Kürt sorunuyla ilgili rapor hazırlığı içinde olması içimizdeki devşirilmiş siyaset artıklarını teşhir etmiştir... Döviz kurunun yükselişinden sevinenler bir defa zalimlerin oyuncağıdır.



‘Seçim 2023’te yapılacaktır’



Bahçeli, açıklamasında erken seçim tartışmalarına ilişkin olarak şunları ifade etti: “Geleceğin temeli Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle atılmıştır. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem özlemleri boşuna bir taleptir. Erken seçim tartışmaları sinsi ve sivri bir amaca matuftur. Bilinmelidir ki, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Türkiye düşmanlarının dümen suyuna giren siyasi odaklar iktidarı ancak rüyalarında göreceklerdir.”