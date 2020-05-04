‘Milliyetçilik, bu topraklarda yaşayanlar için güvencedir’

Destici, “3 Mayıs Milliyetçiler Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajında, 3 Mayıs’ın Türk milliyetçiliğinin bir siyasi hareket olarak ortaya çıkmasının ilk adımı olduğunu belirterek, 1944’den bugüne Türk milliyetçiliğinin en önemli duraklarından birinin 1977’deki Ülkü Ocakları Derneği Büyük Kongresi olduğunu kaydetti. Destici, şu görüşlerini paylaştı:

“Emperyalizmin, hedef aldıkları topluluklara dayatmaya çalıştığı, milliyetçiliğin ‘geri kalmışlık’ olduğuna dair kara propagandalarına bir an bile itibar etmedik. Ziya Gökalp’ten Hüseyin Nihal Atsız’a, Alparslan Türkeş’ten Muhsin Yazıcıoğlu’na, Türk milliyetçiliğinin bayrak şahsiyetlerini, Türkçülük-milliyetçilik davasına kalemiyle, yüreğiyle, bileğiyle, kalbiyle, sevdasıyla emek vermiş katkı sunmuş cümle dava insanlarını ve tüm şehitlerimizi sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyor, yeryüzündeki tüm Türk soydaşlarımızın 3 Mayıs Türkçüler Günü’nü Türk’ün, Türk dünyasının ve Necip Türk milletinin, Türk-İslam dünyasının kalbi olan devletimizin ve ülkemizin aydınlık yarınlarına vesile olması dileklerimle kutluyorum.”