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04.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Milliyetçilik, bu topraklarda yaşayanlar için güvencedir’

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Milliyetçilik, bu topraklarda yaşayanlar için kaderdir, mecburiyettir, güvencedir. Yaşadığımız coğrafyada milliyetçi olamıyorsanız yok olursunuz” ifadelerini kullandı.

‘Milliyetçilik, bu topraklarda yaşayanlar için güvencedir’

Destici, “3 Mayıs Milliyetçiler Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajında, 3 Mayıs’ın Türk milliyetçiliğinin bir siyasi hareket olarak ortaya çıkmasının ilk adımı olduğunu belirterek, 1944’den bugüne Türk milliyetçiliğinin en önemli duraklarından birinin 1977’deki Ülkü Ocakları Derneği Büyük Kongresi olduğunu kaydetti. Destici, şu görüşlerini paylaştı:

“Emperyalizmin, hedef aldıkları topluluklara dayatmaya çalıştığı, milliyetçiliğin ‘geri kalmışlık’ olduğuna dair kara propagandalarına bir an bile itibar etmedik. Ziya Gökalp’ten Hüseyin Nihal Atsız’a, Alparslan Türkeş’ten Muhsin Yazıcıoğlu’na, Türk milliyetçiliğinin bayrak şahsiyetlerini, Türkçülük-milliyetçilik davasına kalemiyle, yüreğiyle, bileğiyle, kalbiyle, sevdasıyla emek vermiş katkı sunmuş cümle dava insanlarını ve tüm şehitlerimizi sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyor, yeryüzündeki tüm Türk soydaşlarımızın 3 Mayıs Türkçüler Günü’nü Türk’ün, Türk dünyasının ve Necip Türk milletinin, Türk-İslam dünyasının kalbi olan devletimizin ve ülkemizin aydınlık yarınlarına vesile olması dileklerimle kutluyorum.”

 

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kalktıİçişleri Bakanlığı'nca yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bakanlık tarafından 28 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde 1 Mayıs Cuma itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.
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