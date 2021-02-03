Numan Kurtulmuş'tan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ı makamında ziyaret eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kendisinin de Özaydın'ın doktora öğrencisi olduğunu belirtti.

Gaziantep'in son 19-20 yılda kat ettiği mesafenin Türkiye'nin yükselişinin bir işareti olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Türkiye'nin her alanda, savunma sanayisinde, yerli üretimde, ihracatta, üniversitelerin artmasında ortaya koyduğu performans çok doğrudur ama yeterli değildir. Daha ileri gitmemiz lazım, daha yolun ortasındayız. Türkiye'nin ayaklarına çelme takmak, ilerlemesini önlemek isteyen unsurlara karşı çok daha güçlü şekilde yolumuza devam etmemiz lazım. Bunun önemli merkezlerinden birisi olarak üniversiteleri görüyorum." diye konuştu.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİNDEKİ OLAYLAR

Üniversitelerin zihinlerde bilim yuvaları, araştırma merkezleri, şehirleriyle bütünleşmiş, şehri ve bölgeyi ileri taşıyan lokomotif kuruluşlar olduğunu aktaran Kurtulmuş, üniversitelerin öğretim üyeleri, öğrencileri, yayınları, araştırmaları ve performanslarıyla Türkiye'nin önemli cazibe merkezleri haline gelmesini istediklerini ifade etti.

Üniversitelerin fikirlerin tartışıldığı, bilimsel yarışmaların yapıldığı bir kurum olduğuna işaret eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Üniversitelerin kavgayla, gürültüyle, çatışmayla, tartışmayla, gerilimle, birtakım siyasal çekişmelerle anılmasını ve bir şekilde üniversite hayatının bu anlamda lekelenmesini asla tasvip etmeyiz. Üniversite üzerinden sözleri veya siyasetleri yarıştırmayacağız. Üniversitelerde yarıştıracağımız şey; bilim insanlarının, öğrencilerin, çalışma gruplarının ortaya koymuş olduğu üstün bilimsel performanstır. Gönlümüz arzu eder ki Türkiye bu istikamette ilerleyecektir. Gelişmiş ülkelerde sanayinin, yüksek teknolojilerinin gelişmesi, toplumsal hayattaki gelişmeler ile üniversitelerin gelişmesi eşzamanlı olarak devam eder. Türkiye'nin saygın üniversitelerinden birisinin her gün gösterilerle, birtakım tartışma ve provokasyonlarla anılmasının doğru olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Üniversiteler bilim ve fikirlerin tartışıldığı yerlerdir, insanların makaleleri, çalışmaları, projeleri, tezleri, görüşleriyle birbirleriyle yarıştığı yerlerdir. Bu hale getirmekte hepimizin vazifesidir. Üniversiteleri bazılarının kirli siyasetleriyle, kullandıkları zehirli dilleriyle kirletmelerine, meşgul etmelerine Türkiye'nin takati, kaybedecek vakti de yoktur. Üniversitelerimizin tamamının çok daha ileriye gitmesi için mücadele etmemiz gerekiyor."

Prof. Dr. Özaydın ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, üniversitede önemli çalışmalara imza attıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından Rektör Özaydın, Kurtulmuş'a hediye verdi.

Ziyarette, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Abdullah Nejat Koçer, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile rektör yardımcıları hazır bulundu.