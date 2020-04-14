‘O kanunlarda yasak koyma yetkisi yok’

Kaboğlu, hafta sonu sokağa çıkma yasağı öngören İçişleri Bakanlığı genelgesinin “hukuki dayanaktan yoksun” olduğunu savundu. Genelgede atıf yapılan kanunlardan hiçbirinin iktidara yasak yetkisi vermediğini belirten Kaboğlu, “OHAL’e geçmeden salgınla mücadele edebilmek için TBMM, sağlıkla ilgili tedbirlere yönelmelidir. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu güncel gelişmeler ışığında yeniden düzenlenmeli, sokağa çıkma yasağı dahil alınabilecek önlemlere ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar açık şekilde belirlenmelidir” dedi.