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14.04.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

‘O kanunlarda yasak koyma yetkisi yok’

CHP İstanbul Milletvekili, Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu, İçişleri Bakanlığı’nın 10 Nisan gecesi yayımladığı ve 11-12 Nisan tarihlerinde 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı öngören genelgesini “yasal dayanak” açısından inceledi.

‘O kanunlarda yasak koyma yetkisi yok’
ŞEVKET YAMAN Ankara

Kaboğlu, hafta sonu sokağa çıkma yasağı öngören İçişleri Bakanlığı genelgesinin “hukuki dayanaktan yoksun” olduğunu savundu. Genelgede atıf yapılan kanunlardan hiçbirinin iktidara yasak yetkisi vermediğini belirten Kaboğlu, “OHAL’e geçmeden salgınla mücadele edebilmek için TBMM, sağlıkla ilgili tedbirlere yönelmelidir. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu güncel gelişmeler ışığında yeniden düzenlenmeli, sokağa çıkma yasağı dahil alınabilecek önlemlere ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar açık şekilde belirlenmelidir” dedi.

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