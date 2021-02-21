Özhaseki’nin sözleri tepkilere neden oldu

Özhaseki, CHP ve HDP’ye yönelik, “Seçimlerde dört tane oy alabilmek için olmadık kalıba giriyorsunuz. Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin. Bunları her fırsatta söylemeliyiz” sözleri tepki çekti. CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç ve Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve HDP Sözcüsü Ebru Günay, Özhaseki’ye sert sözlerle tepki gösterdi.