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21.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Özhaseki’nin sözleri tepkilere neden oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, önceki gün Kayseri’de katıldığı bir açılışta “terörle mücadele” konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Özhaseki’nin sözleri tepkilere neden oldu

Özhaseki, CHP ve HDP’ye yönelik, “Seçimlerde dört tane oy alabilmek için olmadık kalıba giriyorsunuz. Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin. Bunları her fırsatta söylemeliyiz” sözleri tepki çekti. CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç ve Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve HDP Sözcüsü Ebru Günay, Özhaseki’ye sert sözlerle tepki gösterdi.

 

Yanan elektrik teline tekme atması korkuttuTekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin, direkten koparak yere düşen ve alev alan elektrik teline tekme attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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