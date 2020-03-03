Öztürk’e Meclis’te saldırı girişimi

Atatürk’e hakaret içeren sosyal medya mesajları üzerine açığa alınan ve soruşturma başlatılan Orman Genel Müdürlüğü’nde şube müdürü olan S.D.’nin, konuyu TBMM’de gündeme getirmesi nedeniyle Öztürk’e saldırdığı belirtildi. Olaya tepki gösteren İYİ Parti’li İsmail Koncuk, “Atatürk’e hakaret eden bir müptezel, vekilimize kendi odasında saldırmaya kalkışmış, neticede, hesap sormak yerine, hesap verip gitmiş. Yanlış iş, yanlış adres” dedi. l ANKARA Milliyet