MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Öztürk’e Meclis’te saldırı girişimi
ABONE OL
03.03.2020 - 07:00 |

Öztürk’e Meclis’te saldırı girişimi

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Meclis’teki makam odasında saldırı girişimine uğradı.

Öztürk’e Meclis’te saldırı girişimi

Atatürk’e hakaret içeren sosyal medya mesajları üzerine açığa alınan ve soruşturma başlatılan Orman Genel Müdürlüğü’nde şube müdürü olan S.D.’nin, konuyu TBMM’de gündeme getirmesi nedeniyle Öztürk’e saldırdığı belirtildi. Olaya tepki gösteren İYİ Parti’li İsmail Koncuk, “Atatürk’e hakaret eden bir müptezel, vekilimize kendi odasında saldırmaya kalkışmış, neticede, hesap sormak yerine, hesap verip gitmiş. Yanlış iş, yanlış adres” dedi. l ANKARA Milliyet

Komşu kavgası kanlı bittiKartal’da aynı binada komşu iki aile arasında çıkan gürültü tartışması kötü bitti. Tarafların birbirlerine saldırdığı kavgada iki aileden toplam 3 kişi yaralandı. Kanlar içerisinde kalan yaralılar, kavganın boyutunu gözler önüne serdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İşte yerli İHA ve SİHA'ların üssü! CNN TÜRK ekibi savunmanın kalbinde

İşte yerli İHA ve SİHA'ların üssü! CNN TÜRK ekibi savunmanın kalbinde

SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

Sıradaki Haber