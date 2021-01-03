‘PKK’ya katılım 1984’ün altında’

Bakan Soylu, Türkiye’nin topyekün PKK ile mücadelesinde geldiği noktayı Twitter hesabından paylaşarak, “Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı; sayı 52. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur” dedi.

‘Geçen yıla göre düştü’

Soylu, 2020 yılında 266 kadının cinayete kurban gittiğini belirterek, “Kadın cinayetleri, geçen yıla oranla yüzde 21 düştü” dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “6284 kanun kapsamındaki kadın cinayetlerinde 2019’da maalesef 336, 2020 yılında ise 266 kadın hayatını kaybetti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde verilen mücadelemizle geçen yıla oranla yüzde 21 düştü. Hedefimiz tek bir kadının bu cinayetlere kurban gitmemesi” ifadesini kullandı.

Sosyal medyadan yaptığı bir diğer paylaşımda da 2020 yılında trafikte ölümlerin 4 bin 890 ile son 10 yılın en düşüğü olduğunu açıklayan Soylu, “Trafikte ölümler son 10 yılda yüzbinde 13.4’ten 5.9’a düştü. 2020 yılı ölümü, son 10 yılın en düşüğünde: 4 bin 890” dedi.