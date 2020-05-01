01.05.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul
Portakal’a 3 yıl hapis istendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından “Tekalif-i Milliye”yi hatırlatarak “Zor günlerden geçiyoruz. Mevduat veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef” şeklindeki paylaşımdan dolayı gazeteci Fatih Portakal hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
ELİF ALTIN İstanbul
Bu mesajın ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) suç duyurusunda bulunmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı.
Portakal ifadesinde “Paylaşımım tamamen ironi niteliğindedir” dedi. İddianamede ise Portakal’ın Bankacılık Kanunu’nda yer alan “itibarın zedelenmesi” suçunu ihlal ettiği, paylaşımının algı ve kanaat oluşturmaya yönelik olduğu öne sürüldü.
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.