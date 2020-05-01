Portakal’a 3 yıl hapis istendi

Bu mesajın ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) suç duyurusunda bulunmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı.

Portakal ifadesinde “Paylaşımım tamamen ironi niteliğindedir” dedi. İddianamede ise Portakal’ın Bankacılık Kanunu’nda yer alan “itibarın zedelenmesi” suçunu ihlal ettiği, paylaşımının algı ve kanaat oluşturmaya yönelik olduğu öne sürüldü.