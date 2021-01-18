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18.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Rahşan Ecevit unutulmadı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit’i vefatının birinci yılında Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında andı.

Rahşan Ecevit unutulmadı

DSP’den yapılan açıklamaya göre Aksakal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla getirilen kısıtlama koşullarında ziyareti gerçekleştirdiklerini, parti mensuplarının duygu ve dualarını da beraberlerinde getirdiklerini ifade etti. Salgın sonrasındaki anmalarda, Ecevit’in tüm sevenlerinin mezarı başında olmak isteyeceklerini belirten Aksakal, Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit’in kabirleri başında şöyle dedi:
“Değerli Başbakanım, onursal Genel Başkanım, değerli Kurucu Genel Başkanım. Bilmenizi isteriz ki demokratik solcular olarak emanetinizi yeniden parlamentoya taşımaya kararlıyız. Yaşadığımız tüm zorlukların tek çözüm adresi demokratik sol politikalardır. Biz de gösterdiğiniz yolda sizin ışığınızda yürümeye devam edeceğiz. Rahat uyuyun.” 

Kılıçdaroğlu da andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Rahşan Ecevit’i vefatının birinci yılında andı. Kılıçdaroğlu, twitter’dan, “Ressam, yazar ve siyasetçi, merhum Genel Başkanım Bülent Ecevit’in değerli eşi ve yol arkadaşı Rahşan Ecevit’i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” ifadesini kullandı.

Evinin bahçesine midibüs girdiİstanbul Ümraniye’de yoğun kar yağışının etkisiyle kaygan zeminde freni boşalan yolcu midibüsü, sokakta bulunan 3 araca çarparak, çevre duvarını yıktığı evin bahçesine girdi. Eve çarpmadan durabilen midibüs, evde bulunanların panik yaşamasına yol açtı.
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