Rahşan Ecevit unutulmadı

DSP’den yapılan açıklamaya göre Aksakal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla getirilen kısıtlama koşullarında ziyareti gerçekleştirdiklerini, parti mensuplarının duygu ve dualarını da beraberlerinde getirdiklerini ifade etti. Salgın sonrasındaki anmalarda, Ecevit’in tüm sevenlerinin mezarı başında olmak isteyeceklerini belirten Aksakal, Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit’in kabirleri başında şöyle dedi:

“Değerli Başbakanım, onursal Genel Başkanım, değerli Kurucu Genel Başkanım. Bilmenizi isteriz ki demokratik solcular olarak emanetinizi yeniden parlamentoya taşımaya kararlıyız. Yaşadığımız tüm zorlukların tek çözüm adresi demokratik sol politikalardır. Biz de gösterdiğiniz yolda sizin ışığınızda yürümeye devam edeceğiz. Rahat uyuyun.”



Kılıçdaroğlu da andı



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Rahşan Ecevit’i vefatının birinci yılında andı. Kılıçdaroğlu, twitter’dan, “Ressam, yazar ve siyasetçi, merhum Genel Başkanım Bülent Ecevit’in değerli eşi ve yol arkadaşı Rahşan Ecevit’i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” ifadesini kullandı.