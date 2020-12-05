Şentop, sosyal mecraların etkisine dikkat çekti: Seçmen iradesi manipüle ediliyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün TBMM Tören Salonunda düzenlenen, “TBMM’nin Açılışının 100. Yılında Milli Egemenlik ve Temsil Uluslararası Sempozyumu”nun açılış konuşmasını yaptı. Şentop, 19 Mayıs 2019 ile başlayan 29 Ekim 2023’e kadar devam edecek dönemin, birçok önemli tarihi olayın yüzüncü yılı olacağını belirterek, “1921 Anayasası’nın yüzüncü yılı olarak Ocak 2021 sonunda yine bir toplantı yapacağız. İstiklal Marşı’nın kabulünün yüzüncü yılı münasebetiyle 12 Mart’ta geniş kapsamlı toplantılar yapacağız. Bu şekilde 2023’e kadar bu çalışmalar devam edecek” bilgisini paylaştı.



ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimiyle ilgili tartışmaların hala devam ettiğine dikkati çeken Şentop, Cambridge Analytica isimli şirketin Facebook’taki kişisel verilerden hareketle seçmen iradesini manipüle edecek bazı işler yaptığına dair iddiaları hatırlattı. Daha sonra İngiltere’de Brexit ile ilgili halk oylamasında da bu iddiaların gündeme getirildiğini anlatan Şentop, bunun üzerine İngiltere Parlamentosunda “Facebook’un Brexit’e etkisi” üzerine bir rapor hazırlandığını aktardı.

Şentop, kişisel veriler ve insanların oradaki faaliyetleri üzerinden, bireysel ve siyasi karalarının ne olacağı yönünde birtakım tahminlerde bulunma, bunları kullanarak onları bu istikametlerini değiştirme veya bu istikamette hareket etmelerini kolaylaştıracak şekilde verilerle besleme yönünde bir çalışma olduğunu kaydetti.



‘Hassas olmalıyız’



Şentop, 20. yüzyılda seçme seçilme hakkı, seçmen iradesiyle ilgili baskı konusu dendiğinde akla ilk devlet otoritesi geldiğini belirterek, “Şimdi siyasi iktidarların da üstünde, onlardan çok daha fazla bu imkanı elinde tutan çok uluslu şirketler var. Bu bağlamda en önemli tartışma konularımızdan birisinin seçme hakkı, seçmen iradesi, bunun manipülasyonuyla ilgili, milli irade, milli egemenliğin nereye evrileceğine dair tartışmalar olacağını düşünüyorum. Bu konuda bizim de hassasiyetler geliştirmemiz gerektiği kanaatindeyim” dedi. Sosyal mecraların, kendilerine göre bir ideolojiye, siyasi görüşe sahip olduğunu dile getiren Şentop, “O görüş istikametinde kendilerini kullanan insanları da belki sert bir kontrolle değil ama daha yumuşak bir kontrolle yönlendirmeye de çalışıyorlar” diye konuştu.

Şentop, “Bir İsrail güvenlik görevlisinin, 7 yaş civarında küçük bir çocuğu boğarak öldürdüğü bir video görüntüsü var. Bu video sosyal mecralardan çok kısa bir süre içerisinde silindi. Sosyal medya üzerinde hakim olan şirketlerin, İsrail ile ilgili kötü algılama doğurabilecek görüntülerin, yazıların, videoların yayınlanmasını engelleyen bir yaklaşım var” dedi.