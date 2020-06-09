CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, iktidarın ne zaman başı sıkışsa Ayasofya’yı ortaya attığını savunarak, “Bunu daha fazla istismar etmeyin, üzerinden siyaset yapmayın. Açacaksanız, açın” dedi.

Öztrak, dün CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu. Öztrak, “Enis Berberoğlu siyasi garez ve CHP’ye karşı yürütülen kan davasının kurbanıdır. Meclis Başkanı’nın, suçluların telaşı içinde bize laf yetiştirmeye çalışması beyhudedir. Meclis Başkanı oturduğu koltuğun hakkını verememiştir. Milletvekilimizin Anayasa Mahkemesi’nde yargılaması devam ederken ve anayasamızın 83. maddesi açıkken, 27. dönemin bitmesi beklenmeden arkadaşımızın vekilliği, sarayın vesayeti altındaki TBMM Başkanı tarafından gasp edilmiştir. Milli irade hırsızlarını sandıkta hak ile yeksan edecektir” dedi.

Öztrak, Ayasofya’nın ibadete açılacağı tartışmalarına yönelik soru üzerine, “Saray yönetimi ne zaman başı sıkışsa Ayasofya’yı ortaya atıyor. 18 yıldır iktidardasınız, tek adam parti devletini de kurdunuz. Tek adamın bir kararnamesine bakar iş. Bunu daha fazla istismar etmeyin, üzerinden siyaset yapmayın. Açacaksanız, açın” dedi.

HDP’nin Ankara’ya yürüyüş kararının sorulması üzerine de Öztrak, “Genel Başkanımız şunu söyledi: ‘Şu anda Adalet Yürüyüşü ile ilgili şartlar yoktur, farklıdır durum.’ Bu bizim görüşümüz. Diğer partilerin görüşlerine de karışmayız” diye konuştu.

Öztrak, partisinin ertelenen kurultayının ne zaman yapılacağı konusunda ise, hem Yüksek Seçim Kurulu hem Bilim Kurulu ile görüşmeye devam ettiklerini belirterek, “diğer partiler gibi kurultayımızı bir an önce yapmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

‘Nezaket diyorum’

Kılıçdaroğlu’nun koruma müdürünün emekliye sevk edilmesi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuyla ilgili, “görmeden imzaladım” dediği iddiasının sorulması üzerine ise Öztrak, “Nezaket diyorum. ‘Görmeden imzaladım’ ne demek? Siz görmüyorsanız, İçişleri Bakanlığı’nı kim yönetiyor?” ifadelerini kullandı.

‘Baraj meselesi neden gündemde?’

AK Parti’nin, ittifak yapan partilerin Meclis’e girebilmesi için en az yüzde 5 oy alma şartı getirilmesine yönelik düzenleme hazırlığı iddiasıyla ilgili de Öztrak, şunları söyledi: “Anayasa referandumu sürecinde şu söyleniyordu: ‘Sistem değişti, baraja ihtiyaç kalmadı.’ Şimdi bu darbe rejimlerinin kullandığı en önemli araçlardan biri olan baraj meselesi niye yeniden gündeme geliyor? Biz yasal tüm siyasi partilerin Meclis’te yerini alması, sesini duyurmasını savunduk, savunmaya devam edeceğiz.”