14.03.2020 - 17:50 | | DHA
Son dakika... AK Parti'den corona virüs kararı! MYK ve MKYK toplantıları ertelendi
Gelen son dakika haberine göre, AK Parti'nin pazartesi günü yapılacak MYK ve MKYK toplantıları ileri bir tarihe ertelendi. Ertelemenin nedeni corona virüs tedbirleri olarak bildirildi.
Son dakika haberine göre AK Parti'nin, pazartesi günü yapılması planlanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları ertelendi. AK Parti'den yapılan duyuruda, "Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.