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14.03.2020 - 17:50 | | DHA

Son dakika... AK Parti'den corona virüs kararı! MYK ve MKYK toplantıları ertelendi

Gelen son dakika haberine göre, AK Parti'nin pazartesi günü yapılacak MYK ve MKYK toplantıları ileri bir tarihe ertelendi. Ertelemenin nedeni corona virüs tedbirleri olarak bildirildi.

Son dakika... AK Parti'den corona virüs kararı! MYK ve MKYK toplantıları ertelendi

Son dakika haberine göre AK Parti'nin, pazartesi günü yapılması planlanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları ertelendi. AK Parti'den yapılan duyuruda, "Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Marmaris'te sahiller güneşli havada dolduMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde güneşli havayı görenler, sahillere akın etti. Plaj ve sahil yürüyüş yollarındaki insan yoğunluğu göze çarptı.
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