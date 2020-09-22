Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: Biz müzakere, diplomasi devletiyiz

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları:

Ermenistan ateşle oynadığını bilsin.

Türkiye kayıtsız şartsız Azeri kardeşlerinin ve Azerbaycan'ın yanındadır.

ANKARA'DA SAĞLIKÇILARA SALDIRI

Bütün dünyaya örnek olacak bir fedakarlık içerisinde çalışan sağlık çalışanlarımıza gözbebeğimiz gibi davranmamız gerekirken bu barbarlıkların hiçbir şeyle izah edilmesi mümkün değildir.

Bütün sağlık çalışanlarımıza selamlarımızı saygılarımızı gönderiyoruz. Adli süreci takip edeceğiz ve sağlık çalışanlarımıza titizlikle sahip çıkmaya devam edeceğiz.

SALGIN DÖNEMİNDE EĞİTİM

Yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Covid 19 sebebiyle çok zor süreç bu. Eğitimle ilgili bir sürü tedbir alındı. Gönül isterdi ki tüm öğrencilerimiz yapabilsin ama covid şartları zorluyor.

3 bin 800 denetmen konusudur. Bu denetmenler okullarda covid ile ilgili tedbirlere uyulup uyulmadığını denetleyecekler.

3 hafta sürecinde bakanlığımız salgının seyrine göre durumu değerlendirecek. Süreç dinamik olduğu için değerlendirmeler yapılacak.

DİYARBAKIR ANNELERİ

Bir vicdan nöbeti olan Diyarbakır Anneleri'nin nöbeti 3 Eylül'de birinci yılını doldurdu. Bütün Diyarbakır Anneleri'nin ellerinden öpüyoruz. Anneler yanlarında olduğumuzu bilsinler.

BM YETKİLİSİNE TEPKİ

BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virgina Gamba, terör örgütü PYD/PKK'nın kamuflajı olan SDG örgütünün yöneticileriyle video konferans yoluyla görüştü. Bu bir teröre destek verme girişimidir, bunu bir BM yetkilisi gerçekleştirmiştir. Şiddetle kınıyoruz.

DOĞU AKDENİZ

Türkiye bir müzakere devletidir. Türkiye bir diplomasi devletidir. Bizimle masada meselesini çözmek isteyen için dünyadaki ideal muhatap biziz. Oruç Reis gemisinin bakım için kısa ara vermesi diplomasi için bir fırsattır. Türkiye devlet aklıyla yaklaşmak konusunda her zaman hazırlıklıdır. Karşımızda ne zaman müzakere süreci söz konusu olsa Yunanistan korsan anlaşmalarla sabote etti. Türkiye esasında diğer devletleri ilgilendiren konu da değil. Türkiye kendi Mavi Vatan'ın da haklarını koruyor. Türkiye her zaman şunu söyledi önkoşulsuz şekilde masaya oturmaktan yanaysanız buyurun oturalım. Meis Adası'nda provokasyon yapanlar onlar. Atina geçersiz Sevilla Haritası peşinde.

Hak ve menfaatlerimizi korumada kararlıyız.

Türkiye Cumhuriyeti bir NATO ülkesidir ve KKTC'nin garantörüdür.

Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar istiyoruz hak ve menfaatlerimizi koruma konusunda tavizsiziz.

Kıyıdaş ülkelerle müzakereye her zaman açığız.

LİBYA'DAKİ SON GELİŞMELER

Libyalıların sahiplendiği bir süreç olmalı. Libyalıların da söylediği gibi Fransa bu desteğini Hafter'e vermesi toplu mezarların engellenmesi mümkün olacaktı. Fransa tam bir sömürgeci mantığıyla yaklaştı.

SORU - CEVAP

14 yıl 60 kereye yakın görüşmeler yapıldı. Çipras ve Miçotakis döneminde ara verildi. Türkiye her zaman diplomasiden yana oldu. Geçen gün sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı konuşmak tamam da hangi çerçevede konuşacağız. Türkiye önkoşulsuz bir müzakereden yana olduğunu söylüyor. Arkadaşlarımız çalışacaktır ve uygun bir takvim ilan edilecektir. Türkiye bir müzakere devletidir.

ABD'NİN SEVILLA HARİTASI AÇIKLAMASI

Akdeniz'de Fransa tansiyonu yükseltti. Savaş uçaklarını ilk defa AB ülkesine sattılar. Yunanistan açısından düşünülsün tüm bunlar: Şimdi Fransa size sahip mi çıkmış oldu? Fransa bölgesel barışa katkı sağlamadı. Macron'un yürütmeye çalıştığı dış politika çökmüştür. Fransız İhtilali'ni gerçekleştirmiş bir devletin bakanının bugün devrim kavramını savaş uçağa satmaya indirgemesi de onlar için de trajik bir durumdur.

Sevilla Haritası zaten olmayan bir anlaşma. ABD ya da başka ülke baktığı zaman yok hükmünde bir şey görür. Hiçbir hukuki temeli yok. Sevilla Anlaşması diye bir şey yok.

TÜRKİYE YUNANİSTAN GÖRÜŞMELERİ

Biraz evvel de arz ettim çerçeve belli olacak. Ajansın geçtiği şekilde yer belirlemesi mümkün değil. Merkel'in AB içerisinde bir ağırlığı var önemli bir tecrübesi var. Bu müzakereyi destekleyen bir tavır içerisine giriyor.