Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Başbuğ açıklaması: Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacak

Son dakika haberi I AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın 3-4-5 Nisan'da yapılacağını söyledi. Çelik, uçak kazası ile ilgili de 'Çeşitli mecralardaki spekülatif ve doğru olmayan haberlere itibar edilmemesi gerekir' açıklamasını yaptı.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Üst üste üzücü olaylar yaşadık. Bahçesaray’da düşen çığ hadisesi hepimizi derinden yaraladı. Olay olduğu andan itibaren ilgili bütün kurumlar seferber edilmiştir. Fakat maalesef çok sayıda kaybımız oldu. Gözümüz kulağımız yüreğimiz dualarımız oradaki vatandaşlarımızla beraber. Bu hadiseyle ilgili üzüntümüz devam ederken bir yolcu uçağının kaza yapmasıyla kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu. Bu da çok üzücü bir hadise. Çeşitli yorumlar yapılıyor nihayetinde çeşitli kurumlar kendi soruşturmalarını sürdürüyor.

(Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'dan hakkındaki iddialar)

Yüreğimiz yanarken çok hassas olmamız gerekiyor. Gülşen Orhan arkadaşımız çığ altından kurtarıldı. Bir gazetecinin çok yakışıksız ve vicdansız bir yaklaşımı oldu. Sanırım o gazeteci de özür dilemiş yanlış bir beyanatta bulundum diye.

(AP'de terör propagandası)

Irkçılık tehlikesi Avrupa'yı kuşatmaya devam ediyor. Avrupa demokrasisine tehdit artık içeriden gelmektedir. Bu olay Avrupa için kaygı vericidir. Bu AP'nin kendi kendini feshetmesi demektir.

Avrupa'da terör konusunda çifte standart var. Kırmızı bültenle aranan PKK elebaşıları konferans izliyor.

Avrupa demokrasilerini korumanın yolu, İslam ve Tür

kiye düşmanlığına set çekmektir, bu konuda net bir tavır sahibi olmaktır.

(İlker Başbuğ'un açıklamaları)

Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar. Bu meseleyi sıradan bir mesele olarak görmüyoruz. Bu emekli askeri bürokratın çeşitli zamanlarda siyasi aşağılamaya çalışan beyanlarını çeşitli kereler görmüştük. Yaptığı açıklama TBMM'nin yasama iradesine saldırıdır. TBMM mensupları kimse FETÖ yanına yazamaz, gerekli karşılık verilecek.

FETÖ ile mücadele üzerinden vesayeti canlandırmasın.

(Suç duyurusunu kimler yapacak?)

Burada hem altında imzası olan ve diğer milletvekili arkadaşlarımız nasıl yapılacağına dair toplantıyı yapıp belirleyecekler. Hepimizin ortak iradesi olarak bu suç duyurusu yapılacaktır.

(Sabiha Gökçen'deki uçak kazası)

Sağlık Bakanı ve Ulaştırma Bakanı'nın açıklamalarından ayrı ek bir bilgi yok elimde. Havacılık meselesi kişisel inisiyatiflerle yürütülemeyecek yüksek standartlara sahip bir meseledir. Havacılık emniyetini riske edecek durum söz konusu değil.

Öyle olsa uçuşa kapatılıp bakıma alınır zaten. Bütün havaalanlarının denetimi en yüksek standartlarla yapılmaktadır. Bu kaza kendi bağlamı içinde değerlendirilmesi gereken bir kaza.

(Yeni partiler)

Hiçbir arkadaşımız bu konuyu gündeme getirmedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da gündeminde böyle bir konu yoktu.