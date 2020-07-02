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02.07.2020 - 11:52 | | AA

Son dakika... AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi çıkışı

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan son dakika İstanbul Sözleşmesi çıkışı geldi.

Son dakika... AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi çıkışı

Kurtulmuş açıklamasında, 'Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır' dedi.

Alacağını tahsil edemedi, sopa ve satırla dövdüBeyoğlu’nda önceden borç verdiği arkadaşının parayı geri vermemesi üzerine sinirlenen bir şahıs, arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü. Dehşet anlarını cep telefonuyla kaydettiren şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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