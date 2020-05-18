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Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Antalya'dan yayÄ±n yapan Kanal V televizyonunda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saÄŸlÄ±k sistemi gÃ¼Ã§lÃ¼ olan Ã¼lkelerin fark oluÅŸturduÄŸunu sÃ¶yledi.

DÃ¼nyada en korunaklÄ± olarak bilinen Ã¼lkelerin bile Kovid-19'dan etkilendiÄŸini anlatan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bu sÃ¼reÃ§te TÃ¼rkiye'nin, dÃ¼nyadaki bir Ã§ok Ã¼lkeye yardÄ±mda bulunduÄŸunu vurguladÄ±.

TÃ¼rkiye'nin gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ã¼lke olduÄŸuna dikkati Ã§eken Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "DÃ¼nyada 135 Ã¼lke bizden tÄ±bbi malzeme talebinde bulundu. BazÄ±sÄ± hibe bazÄ±sÄ± da satÄ±n alma talebi. 81 Ã¼lkenin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± kÄ±smen de olsa karÅŸÄ±ladÄ±k ÅŸimdi ise 'diÄŸerlerine de nasÄ±l yardÄ±mcÄ± olabiliriz' diye, bunun Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.

SaÄŸlÄ±k sistemine yaptÄ±klarÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "BugÃ¼ne kadar 115 Ã¼lkeden 70 binden fazla vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± Ã¼lkemize getirdik. Biraz Ã¶nce ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo ile telefonla konuÅŸtuk. Onlar bizden 4 bin civarÄ±nda vatandaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. AynÄ± ÅŸekilde o rakama yakÄ±n vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± da deÄŸiÅŸik eyaletlerden Ã¼lkemize getirdik. Bu konuda da birbirimize destek oluyoruz." diye konuÅŸtu.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n da olduÄŸunu belirten Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"BugÃ¼ne kadar yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan 535 vatandaÅŸÄ±mÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybetti. Tek tek ailelerini arÄ±yoruz. Hepsi de saÄŸlÄ±k sistemindeki baÅŸarÄ±dan, Ã¼lkemizin vatandaÅŸÄ±na gÃ¶sterdiÄŸi ilgiye kadar devletin ne kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ ve ÅŸefkatli olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼klerini sÃ¶ylÃ¼yorlar. 'Size oy vermedik. Belki bir daha vermeyiz ama gerÃ§ekten Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletinin ne kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸunu, potansiyelinin ne olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k.' diyenler var. BugÃ¼ne kadar 438 cenazemizi de Ã¼lkemize getirdik. BazÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z da cenazelerini orada defnetmek istedi."

KoronavirÃ¼sten sonra dÃ¼nyanÄ±n yeniden ÅŸekilleneceÄŸini kaydeden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "DÃ¼nya bundan sonra farklÄ± bir dÃ¼nya olacak. HiÃ§bir ÅŸey eskisi gibi olmayacak. Herkes kendi kendine de yeterli olmaya Ã§alÄ±ÅŸacak. Bu mÃ¼mkÃ¼n olmayacak, o zaman da bÃ¶lgeselleÅŸme olacak. KÃ¼reselleÅŸmede de bÃ¶lgeselleÅŸmede de anahtar Ã¼lkelerden bir tanesi TÃ¼rkiye olacak." deÄŸerlendirmesinde bulundu.