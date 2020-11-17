17.11.2020 - 20:58 | | DHA
Son dakika... Bakan Elvan duyurdu: Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi
Gelen son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi." açıklamasını yaptı.
Bakan Elvan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon Başkanımız Sayın Cevdet Yılmaz'a, değerli komisyon üyelerine ve tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.
Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) November 17, 2020
Komisyon Başkanımız Sn. @_cevdetyilmaz 'a, değerli komisyon üyelerine ve tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum.
Hayırlı olsun. pic.twitter.com/aPuJ3vimhm
Bakan Elvan'dan flaş açıklama: Gerekli adımları atacağızHazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem veriyoruz. Yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor. Bizim de makul gördüğümüz, haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız." açıklamasında bulundu.