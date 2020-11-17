MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Bakan Elvan duyurdu: Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi
ABONE OL
17.11.2020 - 20:58 | | DHA

Son dakika... Bakan Elvan duyurdu: Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi

Gelen son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi." açıklamasını yaptı.

Son dakika... Bakan Elvan duyurdu: Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi

Bakan Elvan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon Başkanımız Sayın Cevdet Yılmaz'a, değerli komisyon üyelerine ve tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi. 




Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Bakan Elvan'dan flaş açıklama: Gerekli adımları atacağız
    Bakan Elvan'dan flaş açıklama: Gerekli adımları atacağızHazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem veriyoruz. Yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor. Bizim de makul gördüğümüz, haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız." açıklamasında bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | 20 yaş altı hangi saatler arasında sokağa çıkabilecek? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri...

    Son dakika | 20 yaş altı hangi saatler arasında sokağa çıkabilecek? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri...

    SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

    SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

    Yunanistan'dan F-35 hamlesi

    Yunanistan'dan F-35 hamlesi

    Son dakika: Azerbaycan tezkeresi kabul edildi

    Son dakika: Azerbaycan tezkeresi kabul edildi

    Sıradaki Haber