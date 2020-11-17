Son dakika... Bakan Elvan duyurdu: Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi

Bakan Elvan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon Başkanımız Sayın Cevdet Yılmaz'a, değerli komisyon üyelerine ve tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.



Komisyon Başkanımız Sn. @_cevdetyilmaz 'a, değerli komisyon üyelerine ve tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum.



Hayırlı olsun. pic.twitter.com/aPuJ3vimhm — Lütfi Elvan (@lutfielvan) November 17, 2020