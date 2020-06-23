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23.06.2020 - 17:03 |

Son dakika! Bakan Soylu 'Özür dilerim' dedi ve Kılıçdaroğlu'na cevap verdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saygı Öztürk'ün "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" başlıklı yazısının ardından başlayan tartışmalarla ilgili "İçişleri Bakanı'nın özür dilemesi lazım" demişti. Bakan Soylu'dan yanıt gecikmedi...

Son dakika! Bakan Soylu 'Özür dilerim' dedi ve Kılıçdaroğlu'na cevap verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Saygı Öztürk'ün "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" yazısının ardından sert tepki göstermişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuya değinerek "Saygı Öztürk yazdıysa doğrudur. İçişleri Bakanı'nın, Öztürk'ten özür dilemesi lazım." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu çağrının ardından az önce Twitter hesabından açıklama yaparak şunları yazdı:

"Sayın Kılıçdaroğlu, Özür diliyorum. Taşlıtarla Nazlı Sokak'ta büyüdük biz... Kadın, namus, insan, kavramını; ailemiz, öğretmenimiz, camideki hocamız ve sokağımız öğretti bize...

Paraya, yarenliğe, makama, terk etme dediler. Terk etmeyeceğiz... Sizin gibi ve sessiz kalanlar gibi de olmayacağız... Arkadaşlık, Saygı'ya "ayıp etmişsin özür dile" demekti. Diyemedin... Bir anneye, kadına iftiraya karşı hep böyle olacağız Özür dilerim..."

Son dakika Bakan Soylu Özür dilerim dedi ve Kılıçdaroğluna cevap verdi

NE OLMUŞTU?

Sözcü Gazetesi'nde yer alan Saygı Öztürk'ün "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" yazısı nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert tepki gösterdi. Bakan Soylu, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve eşi Ali Ayvazoğlu ile ilgili yazıyı da paylaşarak şunları yazdı:

"İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır"

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