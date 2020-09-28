Son dakika! Bülent Arınç ve eşi koronavirüsü yendi!

10 Eylül tarihinde eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eşinin corona virüsü testi sonuçlarının pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Arınç yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik.

Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir.

Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz.

“HASTANEDEN ŞİFA İLE TABURCU EDİLDİK”

Arınç, 18 günlük tedavi sürecinin sonunda bugün eşi ile birlikte hastaneden taburcu edildiklerini duyurdu.

Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sevgili dostlar; 18 günlük tedavi sürecinin sonunda bugün eşim ile birlikte hastaneden şifa ile taburcu edildik. Yüce Rabbimize hamd ve şükürler olsun.

Dualarını, iyi dileklerini ve ilgilerini esirgemeyen tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler.

“SON SEKİZ GÜN YOĞUN TEDAVİYLE GEÇTİ”

Arınç, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Sürecin son sekiz günü hastanede çok yönlü ve yoğun bir tedavi uygulamasıyla geçti.

Büyük bir fedakârlık ve özveri ile çalışan doktorundan hastabakıcısına kadar tüm sağlık personeline çok teşekkür ediyoruz.

Yüce Rabbimiz şu anda bu ve benzeri hastalıklardan muzdarip olan, şifa bekleyen milletimizin tüm fertlerine acil şifalar versin, onları da sevindirsin.