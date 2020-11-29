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29.11.2020 - 13:46 | | milliyet.com.tr

Son dakika... MSB'den CHP'li Başarır'a sert tepki: Hesabı sorulacak

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı televizyon programında kullandığı ifadeler sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakâr Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayr-i millî dili şiddetle kınıyoruz. Bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz' denildi.

Son dakika... MSB'den CHP'li Başarır'a sert tepki: Hesabı sorulacak

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Bir televizyon programında daha önce gerekçeleri ve kapsamı defalarca açıklanmış olan bir projeden hareketle milletin ordusuna milletin önünde hakaret edilmiştir.

Millî Savunma Bakanlığı; Aklın ve bilimin rehberliğinde; ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde çalışarak yerli ve millî savunma sanayi ürünleriyle teçhiz edilmiş kahraman ordumuzun niteliklerini daha da arttırmanın gayreti içindedir.

Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerleriyle, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde görevinin başındadır.

Şahsi ihtiras ve hevesleri için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkûm edilen bu gayr-i millî dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.

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