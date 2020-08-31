Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 50 bin TL hibe!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dereli'de halka seslendi:

Sevgili Giresunlular,

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Giresun 22 Agustos günü ancak 50 yılda bir rastlanabilecek büyük bir felakete maruz kaldı. Bir çok iş yeri ve konut zarar gördü. Sizlere geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum.

Devlet ilk günden bu yana vatandaşının yanına olmuştur. Tüm ilgili bakanlarımız her hususu yakından takip ediyor.

Arama kurtarma için 36 ilden personel Giresun'da görev yapmıştır. Felaketin ilk anından itibaren 264 araç ve 3672 personel çalışma yaptı. Kapana köy yollarının tamımına ulaşım sağlandı.

43 bina yıkıldı, 94 bina acil yıkılacak şekilde ağır hasar gördü.

Dün gece imzaladığım kararla 20 milyon liralık bir kaynağı AFAD'a bir seferde aktardık.

Ziraat Bankası ve Halkbankası'nın kullandırdığı kredilerin ödemeleri ötelenmiştir.

50 BİN LİRA HİBE

Esnafımızın 50 bin liraya kadar olan zararının tamamı, bu rakamı aşanların da 50 bin liralık kısmı hibe olarak verilecek. Afetten zarar gören KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokulmuştur. Afetten zarar gören belediyelere 25 milyon lira hibe edildi.

Tarımsal destek ödemeleri erkene alındı. Giresun'da hayvanlara yapılacak aşılardan bedel alınmayacak.

1 MİLYAR 290 MİLYON LİRAYI BULAN PROJE HAYATA GEÇİRİLECEKTİR

TOKİ'nin Dereli'de yapacağı 142 konutun inşası için çalışmalara hemen başlanmıştır, Doğankent'te de 120 konut yapılacaktır.

Köylerimizde 250 köy konutu inşa edilecektir, altında ahırı olacak, üstünde de konutu olacak. Toplan keşif bedeli 1 milyar 290 milyon lirayı bulan proje hayata geçirilecektir.

Dere yataklarını evlerle, yapılarla doldurursak, sel gelir bunları götürür. Tabiatta dere yatakları büyük yağışlar olduğunda kolayca akıp gidebilsin diye var.

Biz yaylaları betona boğarsak gün gelir pişmanlık yaşarız. Depremler bize yaptığımız işin yanlışlığını bize acıyla göstermiştir. Ancak son 20 yıldır düzenli yapılaşma söz konusu.

Harşit Çayı Vadisi'ndeki tüm kum, çakıl ocakları kapatılacak. Derelere yapılacak müdahaleler kontrol altına alınacaktır.

TOKİ olarak konutlar yapacağız, dükkanlar yapacağız. Zemin artı 3 bilemedim 4 yapacağız. Dikey yapılaşma intiharla eş değer bir yanlıştır.

Buradaki projeleri gördüm, hayran oldum. 6 ay sonra 1 sene sonra sizde göreceksiniz. Bizim derdimiz benim kardeşlerim, hepsi modern konutlarda yerini alsın. Altyapı çalışmalarını da en iyi şekilde yapacağız. Buradaki birkaç köprüyü de yıkıp, kemer köprüler yapacağız.

Buraya Ordu - Giresun Havalimanı'ndan geldim. İnşallah yeniden yağışlar başlamadan, acil olarak yapılması gereken işleri tamamlayacağımızı söylemek istiyorum. Çalışmalarımızı süratle devam sonuçlandıracağız.

ERDOĞAN GİRESUN'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'un Dereli ilçesi ve çevrelerinde 23 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketi sonrası incelemelerde bulunmak üzere, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Çok sayıda askeri ve emniyet mensubu havalimanı çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik gemisi denizden, helikopterler ise havadan güvenlik çemberi oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da çeşitli incelemelerde bulunmak ve vatandaşlara hitap etmek üzere helikopter ile havalimanından ayrılarak Giresun'a hareket etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GİRESUN DERELİ'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Giresun'da selin vurduğu bölgeyi inceleyen Erdoğan, Bakan Kurum ve Bakan Soylu'dan bilgi aldı.