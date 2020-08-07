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07.08.2020 - 15:34 |

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener ve Muharrem İnce yorumu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "(MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Akşener’e çağrısı) Sayın Bahçeli'nin daveti ise doğrusu benim yadırgadığım bir davet değil." dedi. Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bizim içimizden birileri de gitti ayrıldı, partilerini kurdular. Bu parti kuruluşları nereye varır bilemem. Şu an sayın Muharrem beyle ilgili olarak onun da hakkıdır, eski bir siyasetçidir. O da onun doğal hakkıdır.'' dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener ve Muharrem İnce yorumu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

BAHÇELİ'NİN AKŞENER'E ÇAĞRISI

Sayın Bahçeli'nin daveti ise benim yadırgadığım bir davet değildir. O da olabilecek en makul çizgide davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok.

Hele hele HDP'yle terör örgütlerityle el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye hiç uygun da düşmeyebilir.
Böyle bir sıkıntının olduğu hasebiyle zaten böyle bir davet gerçekleşmiştir diye düşünüyorum.

MUHARREM İNCE'NİN PARTİ KURACAĞI İDDİASI

Bizim içimizden birileri de gitti ayrıldı, partilerini kurdular. Bu parti kuruluşları nereye varır bilemem. Şu an sayın Muharrem beyle ilgili olarak onun da hakkıdır, eski bir siyasetçidir. O da onun doğal hakkıdır.

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