Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan restoran ve kafe müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bilindiği gibi salgın nedeniyle ara verdiğimiz il kongrelerimize 13 Ocak'ta yeniden başladık. 2 haftada 27 kongremizi bugün tamamlamış oluyoruz. Bu vesileyle kongrelerimizde görev üstlenen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Kongrelerimize verdiğiniz destek için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Milletvekili arkadaşlarımın en verimli şekilde, bölgelerinde çalışmalarını gerçekleştirdiğine inanıyorum. AK Parti'nin 18 yılda 15 seçimden başarı ile çıkmasının sırrı milletimiz ile olan gönül bağıdır. AK Parti'yi bugünlere getiren milletimizdir. Biz de vefa borcumuzu ülkemizi daha iyi noktalara getirerek ödemeye çalışıyoruz.

Eski Türkiye'de yaşamamış, o sıkıntıları çekmemiş, o baskılara maruz kalmamış gençlerimize o günleri anlatmakta zorlanıyoruz. Ülkemizin ekonomide çağ atladığını mukayeseli olarak anlatmak şarttır. Dün Elazığ'da sayısı 8 bini bulan deprem konutlarının teslimine katıldım. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutarak bir yılda konutların önemli bölümünü teslim ettik. Yaz aylarına kadar 20 bin konut bitecek. Ayrıca burada Avrupa'nın en büyük gençlik merkezinin açılışını da yaptık.

GAP'ın en önemli bölümlerinden biri olan Silvan projesi 8 önemli barajı ve 23 sulama tesisini kapsayan dev bir projedir. Bu projenin hayata geçmesi için önemli bir eşiği geride bıraktık. Ülkemizin içinden geçtiği şu kritik dönemde, hükümetimize, ekonomimize verdikleri destek için TÜGİK yönetimine teşekkür ediyorum. Daha önce de DEİK ile görüşmüş, neler yapabileceğimizi konuşmuştuk. Geçtiğimiz yılı 169.5 milyar dolarlık ihracat ile kapatan iş dünyamıza tebriklerimi sunuyorum.

30 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri'ni sahiplerine teslim ettik. Kendilerini tekrar tebrik ediyorum. Tunceli, Bursa ve Konya'da yapılan müzelerimizi 24 Aralık'ta hizmete sunduk. Ayrıca birçok devlet başkanı ile telefon görüşmeleri ve yüz yüze görüşmeler yaptık. Görevlerimizi hakkıyla yerine getirdiğimizde Cumhur İttifakı'nın ve ülkemizin önünde duracak güç tanımıyoruz.

AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte Meclis'in dominosudur. Yürütmede, yasamada, yargıda üzerimize düşen görevler var.

YARGI VE EKONOMİDE REFORM

Yeni reform paketlerini Meclisimize sunmaya başlayacağız. Bu tekliflerin ülkemizi 2023'e ve daha sonrasına taşıyacak önemli düzenlemeler içerdiği görülecektir. Bu reform sürecine hep birlikte sahip çıkacağız.

Türkiye'yi temel hak ve özgürlüklerden ekonomiye kadar 2023'e taşıyacağız. Tek vaadi Erdoğan'ı indirmek olan bir muhalefete bu millet iktidarı vermez. Önlerine geleni tek adamlıkla suçlayanların kendi partilerinde oynadıkları tek adamcağız rolünü tebessümle seyrediyoruz.

Bir yanda bizim sağlık hizmetlerimiz, diğer yanda ömründe devletle ilişkisi bir dönem memurluk yapmaktan ibaret olanların hezeyanları var. Bay Kemal SSK'nın başındayken maalesef ölülerimiz bile rehin alınıyordu. Biz bunlara ders veriyoruz ama bunlarda ders alacak kabiliyet yok. Arkadaşlar bunları gençlerimize hatırlatmamız gerekiyor. Bunlar sadece ellerine tutuşturulan kağıtları ve kulaklarına üflenen sufleleri bilirler.

SİYASETTE 'MİLİTAN' TARTIŞMASI

Bir militan sözü tutturdular. CHP'ye göre Cumhurbaşkanı da militan. Terör örgütünün güdümündeki partiyi belediyelerine ortak etmek bunlara göre militanlık değil iş birliği.

Onlara oy vermeyen herkese militan diyorlar. Bugün geriye dönüp baktığımızda sadece cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlıyoruz. Gerisi tarihin tozlu raflarında.

Üzüntümüz milletimizin sürekli bu hezeyanlara maruz kalması. Erken seçim diyorlar. Size buradan bir ekmek yok. Sabrın varsa Haziran 2023'e kadar kapıda bekleyeceksin. Bizim daha yapacak çok işimiz var.

Bütün bu hakarete uğrayanların dava açma zamanı gelmiştir, geçiyor bile. Dava açma zamanı gelmiştir. Gereği yapılmalıdır. Bu devletin hiçbir ferdi, CHP'nin hastalıklı zihniyetinin şamar oğlanı değildir.

AŞI AÇIKLAMASI

10 milyon doz aşıyı ülkemize getirttik. Bu süreçte birçok ülke aşı bulamıyor. Aşılar inşallah en kısa sürede hedef kitlenin tamamına ulaşacaktır.

RESTORAN, LOKANTA VE KAFE MÜJDESİ

Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız