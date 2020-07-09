Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'sosyal medya' ve 'Ayasofya' açıklaması!

İbrahim Kalın'ın sözlerinin satır başları şöyle:

(İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Planı) Bu yeni bir gasp ve işgal politikasıdır, hamlesidir, oyunudur. Bu oyuna hiç kimsenin gelmemesi gerekir."

(Ayasofya'yla ilgili tartışmalar) İbadete açılması, tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez.Daha fazla insan orayı ziyaret edebilir"