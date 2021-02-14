MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Devlet Bahçeli'den 13 vatandaşın şehit edilmesiyle ilgili taziye
ABONE OL
14.02.2021 - 11:33 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Devlet Bahçeli'den 13 vatandaşın şehit edilmesiyle ilgili taziye

Terör örgütünün Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde 13 sivil vatandaşı şehit etmesine ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması geldi. Bahçeli, 'Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir. Ve teröristtir. Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır, ya hıyanet ya hidayet, ya melanet ya da millet.' dedi.

Son dakika... Devlet Bahçeli'den 13 vatandaşın şehit edilmesiyle ilgili taziye

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine ve mücavir alanlara yuvalanmış bölücü teröristleri temizlemek amacıyla 10 Şubat'ta başlayan Pençe Kartal-2 Harekatı'nın başarıyla icra edildiğini, kahraman Türk askerlerinin üslerine intikalinin emniyetle sağlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı, komuta heyetini ve harekata katılan bütün kahraman askerleri yürekten kutladığını ifade eden Bahçeli, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Hainlere göz açtırmadılar, manevra sahası bırakmadılar. Nitekim PKK'nın sonu da göründü. PKK/YPG demek insana ve insanlığa ait olan her değer ve emanetin imhası demektir. Hain örgüt tarafından kaçırılıp bir mağarada alıkonulan 13 sivil vatandaşımızın katledilmesiyle ilgili acı haber milli yüreklere ateş topu gibi düşmüştür. Nihayetinde söz hükmünü kaybetmiştir. Şehit olan hem kahraman askerlerimize hem de aziz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Başımız sağ olsun diyorum. Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır. Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir. Ve teröristtir. Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır, ya hıyanet ya hidayet, ya melanet ya da millet."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Acı haberi Bakan Akar duyurdu! Teröristler 13 Türk vatandaşını katletti
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İbrahim Kalın, 'Dünya sessiz' deyip tepki gösterdi: Utanç verici

Son dakika... Devlet Bahçeliden 13 vatandaşın şehit edilmesiyle ilgili taziye

Son dakika... Devlet Bahçeliden 13 vatandaşın şehit edilmesiyle ilgili taziye

Son dakika... Devlet Bahçeliden 13 vatandaşın şehit edilmesiyle ilgili taziye

Son dakika... Devlet Bahçeliden 13 vatandaşın şehit edilmesiyle ilgili taziye

Son dakika... Devlet Bahçeliden 13 vatandaşın şehit edilmesiyle ilgili taziye


Son dakika... Devlet Bahçeliden 13 vatandaşın şehit edilmesiyle ilgili taziye


Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fahrettin Altun'dan sivillerin şehit edilmesine ilişkin açıklama
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik: PKK bir cinayet şebekesi olduğunu yine gösterdi
Ön camında 'taşıyıcı' yazan taksiden uyuşturucu çıktı!Adana’ da şüphe üzerine durdurulan takside yapılan aramada cips paketi ve meyve suyu kutusu içerisinde esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheliden biri tutuklanırken taksinin ön ve bagaj camındaki 'taşıyıcı', 'kaptan', 'gülümse çekiyorum dediler, gülümsedim çekemediler'” yazıları dikkat çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Acı haberi Bakan Akar duyurdu! Teröristler 13 Türk vatandaşını katletti

Son dakika... Acı haberi Bakan Akar duyurdu! Teröristler 13 Türk vatandaşını katletti

Elektrik faturalarını devlet ödüyor! Aylık 118 lira

Elektrik faturalarını devlet ödüyor! Aylık 118 lira

Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

Son dakika | PKK’dan sivillere saldırı! 13 vatandaş şehit oldu

Son dakika | PKK’dan sivillere saldırı! 13 vatandaş şehit oldu

Sıradaki Haber