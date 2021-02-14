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14.02.2021 - 11:35 | | DHA

AK Parti Sözcüsü Çelik: PKK bir cinayet şebekesi olduğunu yine gösterdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şehit olan 13 sivil vatandaşa ilişkin; "bu alçak cinayet şebekesine gereken cevabı kahraman askerlerimiz veriyor. Bu cinayet şebekesi ile hem ülkemizin güvenliğini savunmak hem de insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: PKK bir cinayet şebekesi olduğunu yine gösterdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan terör örgütü PKK'nın sivillere yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, “PKK terör örgütü bir cinayet şebekesi olduğunu yine gösterdi. 13 masum vatandaşımızı canice öldürdü. Bu alçak cinayet şebekesine gereken cevabı kahraman askerlerimiz veriyor. 13 masum vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırıdır. Bu cinayet şebekesi ile hem ülkemizin güvenliğini savunmak hem de insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

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