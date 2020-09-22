Son dakika... EBA TV'de erişim sorunu! Bakan Ziya Selçuk açıkladı

EBA TV'de yaşanan erişim sıkıntısına ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk, taleple birlikte yoğunluk olduğunu ve sorunun çözülmesi için çalışmanın devam ettiğini belirtti.

Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Bu talepte büyük bir sıçrama oluştu. Şu anda da arkadaşlarımız çalışmaların içerisindeler. Bu altyapı giderek daha da güçlenecek. Ve bu talebin karşılanması için de her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. EBA destek merkezlerinin, 8 bin 668 olduğu akşama kadar 9 bin olur sanırım. Oralarda da çok daha rahat erişim imkanı olacak.

(Bilgisayar-tablet kampanyaları)

Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz zaten bir takım çabaların içindeyiz. Biraz önce ifade ettiğim EBA destek merkezlerinin 8 bin 668 olduğunu ifade ederken, aslında bunun da çözüm yollarımızdan bir tanesi olduğunu vurgulamak istedim. Bu arada hayırseverlerimizin destekleri var. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin çok büyük bir kısmının erişimiyle ilgili bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Yoğunluktan, EBA'daki sorundan da bunu anlıyoruz. Ama erişemeyen çocuklarımız için de başka yollar, metodlar oluşturuyoruz.

(Özel okulların sınıflara öğrenci aldığı iddiası)

Bazı özel okulların bütün sınıflarda öğrencilerini almasıyla ilgili birtakım haberler bize de ulaşıyor. Bunla ilgili tüm takipler yapılıyor. Derhal soruşturma açılması ve bu konularla ilgili müeyyidelerin, yaptırımların, cezaların hayata geçirilmesi söz konusu. Bu ulusal düzeyde alınan bir karar. Kısmi olarak çok az da olsa eğer bu karara uymayan okullarımız varsa gereken tedbirler alınır, cezalar verilir.

BAKAN SELÇUK'TAN VELİLERE TEŞEKKÜR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk gününde çocuklarını okula getirip, koronavirüs tedbirleri kapsamında okul bahçesine girmeyen velilere teşekkür etti.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yüz yüze eğitimin ilk gününde çocuklarını okula getirip, bahçeye girmeyerek el sallayan çiftin fotoğrafını paylaştı. Bakan Selçuk, açıklamasında ise, "Okulun ilk günü, aile hatıralarının en güzellerindendir. Ne anne unutur, ne baba, ne çocuk. Dün yavrularımızı okula güvenle teslim edip okul bahçesine girmeme hassasiyeti gösteren, diğer çocukları da düşünen velilerimize teşekkür ediyoruz. Tüm yılı birlik içinde geçirmek dileğiyle" ifadesini kullandı.