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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Ermenistan'ın F-16 iddiasına Ankara'dan yalanlama
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29.09.2020 - 18:11 | | AA

Son dakika... Ermenistan'ın F-16 iddiasına Ankara'dan yalanlama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan'ın "Türkiye savaş uçağımızı düşürdü" iddiasını yalanladı. Altun, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Ermeni uçağını düşürdüğü iddiası doğru değil" dedi.

Son dakika... Ermenistan'ın F-16 iddiasına Ankara'dan yalanlama

'Türk F-16, uçağımızı düşürdü, pilot öldü' diyen Ermenistan'a Türkiye'den son dakika yalanlaması geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, ' Türk F-16’sının Ermeni uçağını düşürdüğü iddiası doğru değil. Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin' dedi.

Son dakika... Ermenistanın F-16 iddiasına Ankaradan yalanlama

BİR YALANLAMA DA AZERBAYCAN'DAN

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, Ermenistan'ın "Su-25 uçağı düşürüldü"iddiasını yalanlayarak, Ermenistan’ın kışkırtıcı haberlerle uluslararası kamuoyunun dikkatinin çekmeye çalıştığını söyledi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Dergahlı, "Karabağ semasında Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 uçağının düşürülmesi, Ermeni askeri propaganda makinesinin bir başka fantezisidir. Ermeni medyasında, Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 uçağının güya F-16 uçağı tarafından düşürüldüğü yönündeki bilgiler yalandır." açıklamasında bulundu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye ait F-16 savaş uçağının, Ermenistan ordusuna ait Su-25 uçağını düşürdüğünü öne sürmüştü.

 

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