Son dakika haberi... 3 bakandan corona virüs açıklaması: Türkiye'de vaka sayısı 5'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Kovid-19'a karşı alınan tedbirleri anlatan Sağlık Bakanı Koca, hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirildiğini, mesai saatleri içerisinde ziyaretçi kabul edilmeyeceğini bildirdi.

"Alo 184 SABİM Danışma Hattı"nın, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüldüğünü belirten Koca, 9 ülkeye daha uçuş yasağı konulduğunu aktardı.

"Vatandaşımız sakin olsun"

Türkiye'deki yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 5 olduğunu açıklayan Koca, "İlk 2 vakamızla aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı." bilgisini paylaştı.

Tanı konulan 5 kişiden 2'sinin solunum sıkıntısı bulunduğunu ifade eden Koca, "Vatandaşımız sakin olsun, asla tedirgin olmasın. Vatandaşımızla birlikte bu süreci kolay atlatırız." dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları...



- 10 Mart itibariyle olayın Türkiye'deki seyri diğer ülkelere kıyasla kontrollü gidiyor. Tedirgin olmamalıyız. Hastalıklarla duygular değil akıl mücadele edebilir.



- İki vakanın belirli bir sınır içinde olduğunu biliyoruz.



- Olaylardan hep ileride olduk.



- Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri dışında sadece 1 kişiye izin verilecek.



- İlaçlarını raporla alan yaşlılar, rapor süresi dolmadan, hastaneye başvurmadan önümüzdeki bir iki gün içinde devreye sokacağız.



- Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek.



- Bilimsel toplantılar gibi etkinlikleri ertelemiş oluyoruz.



- Vatandaşımız hasta olduğunda kolay arayabileceği 184'ü coronaya özel bir danışma hattına özel danışma hattına dönüştürüyoruz.



- Ateş varlığında, yaş durumu, öksürük bulgusu ve nefes darlığı gibi şikayetlerle geliştirilen bir tablo var. Vatandaşımız en ufak bir tereddüt anında, hemen sağlık kuruluşlarına başvurmamalı. Bu dönemde bu hattı arayıp yapması gerekenin ne olduğunu öğrenebilir.



- Okullarda ara tatil öne çekildi. Üniversiteler 16 Mart'tan 3 hafta tatil. Futbol müsabakaları seyircisiz oynanacak.



- Kamu görevlileri zorunlu olmadıkça yurt dışı ziyareti yapmayacak.



- Yurt dışından dönenlere, 14 gün kuralı olduğunu biliyorsunuz. Erken dönemde hızlı çözüm geliştirmek için sağlık kuruluşlarımızdan 14 günlük rapor alınabilir.



- Baştan beri yurt dışı gidiş gelişlerde uyarılarımız oldu. Bu dönemde vatandaşımızın yurt dışına mümkün mertebe çıkılmaması gerektiğini hassasiyetle ifade ediyoruz. Yurt dışında olanların dönmek için ısrarcı olmamalarını rica ediyoruz.



- Daha önce 5 ülkeye uçuş yasağı konmuştu. Şimdi 9 ülkeye daha bu yasak konuluyor.



- Önümüzdeki günlerde dünyadaki Avrupa'daki seyri görerek, dinamik bir yapı ile alabileceğimiz kararları gündeme taşıyacağız.



- Dünya bu önlemleri çok çok geç alıyor. Fransa okulları çok sonra tatil etti.



- Kış aylarında daha çok yayıldığını biliyoruz. Tedbir alıp yayılmayı önlersek hayat normale döner. Sonuç alana kadar tedbiri elden bırakmamalıyız.

Vatandaşlarımızın koruma tedbirlerine hassasiyet ile uymasını rica ediyorum.



- Her hastadan numune almak tercih edilemiyor. Dinamik bir süreçteyiz ve biz her gün her saat kendimizi bu sürece uyarlamaya çalışıyoruz.



- Önümüzdeki bir iki günde corona danışma hattımız devreye girebilir.



- Bulundukları şehri açıklayabiliriz ama burada önemli olan izole olup olmadıklarıdır. Bu konuda herhangi bir tereddüt yaşanmasın. Bunun sizin için çok faydalı bir bilgi olmadığını düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte bu 3,4 haftanın çok önemli olduğunu, vatandaşımızın kalabalı ortamlara çıkmamasını, 60 yaş ve üzeri yaş grubunun zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını önemsiyoruz.



- Vatandaşımız sakin olsun. Şunu öneriyoruz, vatandaşımız ile beraber bu süreci kolay atlatırız. Yurt dışından gelen vatandaşların 14 gün izole olmasını istiyoruz. Yaşlılarımızın evden çıkmamasını şiddetle tavsiye ediyoruz.



- Toplu bir araya gelişmeler azaltmalıyız.



Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarından satır başları...



- Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın tüm önerilerini bakanlığımız uygulamıştır.



- Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir.



- Ceza infaz kurumundaki tüm personelin, kuruma girenlerin ateşleri ölçülecek.



- Duruşma ve diğer adli işlemlerden ivedi özelliği bulunmayanların ertelenmesi hususunun yargı mensuplarının takdirine bırakılması önerildi.



- Bakanlık kurumları dezenfekte edildi. Özellikle cezaevlerinde bugün bilim kurunun aldığı tavsiye kararlarını paylaşayım. Cezaevlerine girmeden

bulaşıcı hastalık değerlendirmesi, hastalık belirtisi olanların tedavileri yapılmasına karar verilmiştir. Sağlık raporu bulunanların da belli bir alana alınmasına

karar verilmiştir. 14 günün sonunda ortak alana alınacaktır. Açık ve kapalı cezaevlerindeki izinler 2 hafta boyunca durduruldu.



- Zorunlu durumlarda görüşmeler yaptırılacaktır. 2 hafta süre ile açık hava cezaevinde kalanların özel izinleri ertelenmiştir.



- İş yurtları kapsamında dışarıda çalışan hükümlülerin diğer hükümlülerden ayrılması kararlaştırılmıştır.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın açıklamalarından satır başları...



- Bu salgına gündeme geldiği ilk günden beri, Sağlık Bakanlığımız takip ediyor.



- Birçok tedbir aldık. Trenlerimiz, Marmaray gibi araçlarımızda gerekli dezenfekte işlemlerimiz sürekli yapılmaktadır.



- Aynı şekilde otobüs firmalarımıza her türlü tedbirleri almaları için talimat verdik.



- Okul tatili duyurulduğu gibi otogarlar yoğunluk yaşandı. B2 belgeli araçların sefer yapmasına izin verdik.



- Yüksek hızlı tren hatlarımıza ilave seferler koyduk.



- Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler yarın 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacaktır.



- Ülkemize giriş yapacak, Türk ve yabancı gemilerin son 10 liman bilgileri alınacaktır.



- Kara yolunda ülkemizde ile İran arasındaki tüm ulaşım durdurulmuştur. Ticaret Gürcistan üzerinden devam edecektir.