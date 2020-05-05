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05.05.2020 - 12:55 | | milliyet.com.tr

Son dakika I AK Parti Sözcüsü Çelik'ten skandal ifadelere tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, merhum Başbakan Adnan Menderes üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan yazıya "Yassıada rejimi” katliam rejimidir. “Demokrasiyi felç etme örgütü”nün inandığı tek rejim “Yassıada rejimi”dir demiştik. Bu şer şebekesine karşı safımız milletin, demokrasinin ve cumhuriyetin safıdır." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Son dakika I AK Parti Sözcüsü Çelik'ten skandal ifadelere tepki

Son dakika haberi I Sözcü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Cumhurbaşkanımıza ve milli iradeye karşı anti-demokratik çağrılarda bulunanlara karşı milletimizin iradesinin, demokrasimizin ve cumhuriyetimizin safında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. “Yassıada rejimi” bir daha asla bu topraklarda varolamayacak.

Demokrasimizi ve cumhuriyetimiz en büyük siyasal değerlerimizdir. Bunlara saldıranlara karşı milletimizin safında yer almak onurdur. Onursuzluk peşinde koşanlar kendi çirkin tarihleriyle başbaşa kalırlar.

“Yassıada rejimi” katliam rejimidir.

“Demokrasiyi felç etme örgütü”nün inandığı tek rejim “Yassıada rejimi”dir demiştik.

Bu şer şebekesine karşı safımız milletin, demokrasinin ve cumhuriyetin safıdır.

Son dakika I AK Parti Sözcüsü Çelikten skandal ifadelere tepki

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